Berlin (dpa) - Zum Auftakt keine lauten Gitarrenriffs und keine Konzertbilder von einer riesigen Bühne - sondern intime Pianoklänge eines konzentriert zeichnenden älteren Mannes. Mike Figgis weiß schon mit dem Einstieg seiner Dokumentation über den Rolling-Stones-Musiker Ron Wood zu überraschen.

Auch danach porträtiert er den inzwischen 73-Jährigen so, dass der Mensch hinter dem Rockstar Wood sichtbar wird. Der Junge aus ärmlichsten Verhältnissen nahe London, der begnadete, begehrte Blues-Gitarrist, der bescheidene, oft im Streit vermittelnde Band-Musiker, der Ehemann und Vater, der Ex-Junkie: Regisseur Figgis («Leaving Las Vegas») hat ein Happy End zu bieten. Hinzu kommen Interviews von den Bandkollegen Keith Richards, Mick Jagger und Charlie Watts.

Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me, Großbritannien 2019, 72 Min., FSK ab 6, von Mike Figgis, u.a. mit Ronnie Wood, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Rod Stewart

