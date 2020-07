Berlin (dpa) - Eine junge Frau um die 30. Sie lebt in Deutschland, und hat ihre Schwester in der Mongolei lange nicht gesehen. Nun fährt sie wieder dorthin. Einst waren die beiden zusammen aufgewachsen in der mongolischen Wüste Gobi, dann wurden sie getrennt.

«Schwarze Milch» ist eine deutsche Produktion, die bei der Berlinale ihre Uraufführung feierte. Der Film erzählt viel von den Unterschieden zwischen zwei Schwestern, aber auch von deren Gemeinsamkeiten. In einer Nebenrolle ist Franz Rogowski («Undine») zu sehen.

Schwarze Milch, Deutschland 2020, 91 Min., FSK ab 12, von Uisenma Borchu, mit Uisenma Borchu, Gunsmaa Tsogzol, Franz Rogowski

