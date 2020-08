Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Peter Dinklage (51), vor allem durch seine Rolle als Tyrion Lannister in der Fantasy-Saga «Game of Thrones» bekannt, will als Cyrano de Bergerac auftreten.

Der britische Regisseur Joe Wright («Abbitte», «Die dunkelste Stunde») soll das geplante Filmmusical für das Studio MGM inszenieren, wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtete.

Der Emmy-Preisträger Dinklage verkörperte die literarische Figur bereits 2018 und 2019 auf der Theaterbühne in dem Musical «Cyrano» von Theaterregisseurin Erica Schmidt. Schmidt, die mit Dinklage seit 2005 verheiratet ist, arbeitet bei der Filmversion als Autorin mit. Schauspielerin und Sängerin Haley Bennett ist in der geplanten Filmadaption in ihrer früheren Theaterrolle als Roxane dabei. Ben Mendelsohn und Brian Tyree Henry spielen ebenfalls mit.

Die Romanze «Cyrano de Bergerac» nach dem Klassiker von Edmond Rostand dreht sich um den in seine Cousine Roxane verliebten Mann, der unter seiner übergroßen Nase leidet. Seine Liebe bringt er versteckt durch Briefe zum Ausdruck, die er als Ghostwriter für den schönen Christian schreibt.

