Berlin (dpa) - So hat man den Hollywood-Komiker Bill Murray auf der Leinwand noch nicht gesehen: In der Beziehungskomödie «On the Rocks» verwandelt er sich für US-Regisseurin Sofia Coppola in einen dandyhaften Vater, der seiner verheirateten Tochter Laura (Rashida Jones) zur Seite steht.

Die zweifache Mutter vermutet, dass ihr vielbeschäftigter Ehemann (Marlon Wayans) eine Affäre hat. Der Schwiegervater drängt zum Nachzuspionieren. Vater und Tochter lassen sich in New York auf ein gemeinsames Abenteuer ein, das auch ihre Beziehung auf die Probe stellt. Schon mit «Lost in Translation» (2003) lieferten Coppola und Murray witzige und zugleich nachdenkliche Unterhaltung, auch «On the Rocks» ist gelungene Team-Arbeit.

On the Rocks, USA 2020, 96 Min., FSK o.A., von Sofia Coppola, mit Bill Murray, Rashida Jones, Marlon Wayans

© dpa-infocom, dpa:200924-99-688476/4