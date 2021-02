Larson («Kong: Skull Island») kehrt in der Rolle der ehemaligen Airforce-Pilotin Carol Danvers, die plötzlich Superkräfte entwickelt, zurück. Ashton war zuletzt an der Seite von Jake Gyllenhaal in dem Horror-Thriller «Velvet Buzzsaw» (dt. Titel: «Die Kunst des toten Mannes») zu sehen.

«Captain Marvel 2» soll im November 2022 in die Kinos kommen. Als Regisseurin ist die wenig bekannte Filmemacherin Nia DaCosta (31, «Candyman») an Bord. Sie tritt die Nachfolge der Regie-Kollegen Anna Boden und Ryan Fleck an, die mit «Captain Marvel» (2019) einen Blockbuster-Hit landeten. Es war der erste Actionstreifen aus dem Marvel-Universum mit einer Superheldin als Protagonistin.

© dpa-infocom, dpa:210213-99-421614/2