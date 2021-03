Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Maren Eggert gewinnt einen Silbernen Bären der Berlinale . Ausgezeichnet wird sie für ihre Hauptrolle in der Tragikomödie «Ich bin dein Mensch», wie die Filmfestspiele in Berlin am Freitag bekanntgaben.

