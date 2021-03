Berlin (dpa) - Die US-Schauspielerin Drew Barrymore («Drei Engel für Charlie») hat nicht vor, bald wieder vor der Kamera zu stehen.

«Im Moment möchte ich nicht an einem Filmset sein», sagte die 46-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) in der SiriusXM-Sendung «Radio Andy». «Das könnte sich aber ändern, wenn meine Kinder älter sind.» Mit ihrem Exmann Will Kopelman hat Barrymore zwei Töchter, Olive (8) und Frankie (6).

Als Mutter sei es ihr wichtig, ihre Töchter selbst großzuziehen. «Ich möchte nicht am Set sein und das Kindermädchen fragen müssen, wie es den Kindern geht», erklärte Barrymore. Eine Ausnahme machte sie 2017 für die Netflix-Serie «Santa Clarita Diet», in der sie drei Staffeln lang die Hauptrolle Sheila Hammond spielte.

«Zu dem Zeitpunkt war ich so tief im Muttersein drin, dass ich diesen Wechsel brauchte», erklärte die Schauspielerin. «Ich musste mich daran erinnern, dass ich auch ein Individuum mit eigenen Fähigkeiten bin.» Die Comedy-Serie habe sie durch die «schwierige Scheidung» gebracht und ihr geholfen, sich selbst wiederzufinden.

