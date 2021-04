Berlin (dpa) - Die Oscar-Preisträgerin Kate Winslet (45, «Der Vorleser») zeigt sich stolz auf ihre Tochter Mia Threapleton , die aus eigener Kraft eine Schauspielkarriere begonnen hat.

«Sie ist jetzt 20 und schauspielert», erzählte Winslet am Montag (Ortszeit) in der britischen Frühstückssendung «Lorraine». «Das ist eine wirklich wunderbare Sache.» Gerade sei Mia in Tschechien, um dort in einer Fernsehserie mitzuspielen. «Es ist großartig für sie, dass sie einen anderen Nachnamen hat und dadurch unter dem Radar geblieben ist», erklärte Winslet. «Die Leute, die sie gecastet haben, wussten nicht, dass sie meine Tochter ist, und das war natürlich sehr wichtig für ihr Selbstwertgefühl.»

Wie die Hollywood-Schauspielerin weiter erzählte, habe sie «schon immer geahnt», dass ihre Tochter eines Tages in ihre Fußstapfen treten würde. «Vor ein paar Jahren hat sie dann gesagt, sie probiere es einfach.» Ihre erste größere Rolle spielte die Nachwuchsdarstellerin 2020 in dem irischen Thriller «Shadows».

Mia Threapleton ist die gemeinsame Tochter von Winslet und ihrem Ex-Mann, dem Regisseur Jim Threapleton. Das Paar war von 1998 bis 2001 verheiratet.

