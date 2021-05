Los Angeles (dpa) - «Avengers»-Star Scarlett Johansson (36) soll bei der Vergabe der MTV Movie & TV Awards eine besondere Auszeichnung erhalten.

Die Schauspielerin wird bei der Preisgala am Sonntag mit dem MTV Generation Award gekürt, wie der Musik-Sender gestern bekanntgab. In der Vergangenheit waren Stars wie Chris Pratt, Robert Downey Jr., Johnny Depp, Tom Cruise , Reese Witherspoon und Sandra Bullock mit dem Ehrenpreis für besondere Verdienste im Filmgeschäft geehrt worden.

Johansson war im Laufe ihrer Karriere schon sechs Mal für einen MTV Movie & TV Award nominiert gewesen. Sie gewann die Trophäe in Form eines goldfarbenen Popcornbechers 2013 in der Sparte «Bester Kampf» für den Film «Marvel's The Avengers». Die Schauspielerin war im vorigen Jahr gleich für zwei Oscars im Rennen, als beste Hauptdarstellerin in «Marriage Story» und als Nebendarstellerin in «Jojo Rabbit». Sie ist als nächstes in dem Superhelden-Streifen «Black Widow» auf der Leinwand zu sehen.

Über die Gewinner der seit 1992 verliehenen Publikumspreise für Spielfilme und Fernsehproduktionen stimmen Fans online ab. Die Trophäen sollen am 16. Mai in Los Angeles vergeben werden. Film-Favorit ist die bissige Satire «Borat Subsequent Moviefilm» (dt.: Borat Anschluss Moviefilm) mit drei Gewinnchancen.

