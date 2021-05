Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Schauspieler Charles Grodin , der durch Komödien wie «Midnight Run» und «Ein Hund namens Beethoven» bekannt wurde, ist tot.

Er starb am Dienstag in seinem Haus im US-Staat Connecticut an Krebs, wie die « New York Times » unter Berufung auf Grodins Sohn Nicholas berichtete. Der Schauspieler wurde 86 Jahre alt.

Grodin trat als Schauspieler zunächst am New Yorker Broadway auf. Erste Rollen vor der Kamera hatte er in Filmen wie «Rosemaries Baby» (1968), «Catch-22 - Der böse Trick» (1970), «The Heartbreak Kid» (1972) und «Der Himmel soll warten» (1978). Bekannt wurde er vor allem in den 80er Jahren durch Komödien wie «Die Frau in Rot» und an der Seite von Robert De Niro in der Action-Comedy «Midnight Run». Erfolg hatte er auch mit dem Familienfilm «Ein Hund namens Beethoven» und den Komödien «Filofax», «Dave» und «4 himmlische Freunde».

