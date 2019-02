Europa, Bubu! - Bilderbuch feiern den Luxus Freiheit

«Vernissage my Heart» erscheint am 22. Februar über Maschin Records (Universal Music). Ab April tourt die Band durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Unter anderem spielt sie am 6. April in Würzburg, Posthalle; 7. April in Stuttgart, Beethovensaal; 11. April in Leipzig, Haus Auensee; 13. April in Köln, Palladium; 17. April in Hamburg, Mehr! Theater; 19. April in Berlin, Columbiahalle;26. April in Zürich, X-Tra; 25. Mai in Wien, Open Air Schloss Schönbrunn. Weitere Festivals unter anderem: Hurricane/Southside und Melt Festival