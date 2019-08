Berlin (dpa) - Ein Faible für gehobenen Quatsch und viel Sinn für skurrilen Humor - das gehört untrennbar zur Hamburg-Berliner Soul-Punk-Truppe Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen .

Es beginnt schon beim Bandnamen (abgekürzt DLDGG), der Sean Connerys Film «Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen» (2003) auf Normalmaß herunterstutzt. Und es geht weiter mit ironisch-cleveren Album- und Songtiteln.

Nach Vorgängerwerken wie «Alle Ampeln auf Gelb» (2014) oder «Rüttel mal am Käfig, die Affen sollen was machen!» (2016) gibt's auch jetzt wieder eine Menge zu lachen: Das fünfte Studioalbum «Fuck Dance, Let’s Art!» verabreicht allen Fans dieser grandiosen Live-Band 32 Minuten puren DLDGG-Stoff. «Die musikalisch gewordene Mischung aus preiswerter Partydroge und libertärer Splittergruppe», so beschreibt Frontmann Carsten Friedrichs seine 2012 gegründete Band.

Britischer Soul und Punk, Fifties-Pop, Garagenrock und Bläser-Ska - immer schön vorwärtsdrängend und im Konzert schweißtreibend tanzbar: «Fuck Dance, Let’s Art!» weicht nicht groß vom Erfolgsrezept des Quintetts ab. Immerhin war die Band mit dem 2017 erschienenen «It’s OK To Love DLDGG» (Charts-Platz 60) so erfolgreich, «dass wir uns nicht mehr so oft in Ibis-Budget-"Doppelzimmern" im Adamskostüm über den Weg laufen», wie Friedrichs erleichtert feststellt.

Auch thematisch ziehen DLDGG wieder alle Register - manche zum Brüllen komische Textzeilen verbergen nur kurzzeitig, wie schlau sie eigentlich sind. Am Ende muss wieder einmal der schwer gebeutelte Ex-Dinosaurier der Fußball-Bundesliga dran glauben - im Album-Closer «Hässlich und faul, Musik und der HSV». Fazit: Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen distanziert sich auch diesmal «von den handelsüblichen Befindlichkeitstrotteln» - Mission erfüllt, ein weiteres Mal.