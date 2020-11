Lee Brice will sich vom Druck der Welt befreien

Berlin (dpa) - Die Corona-Pandemie geht auch an der Country Music nicht spurlos vorbei. Erst musste Lee Brice wegen des Lockdowns die Hälfte seines neuen Albums «Hey World» im elektronischen und postalischen Austausch der Aufnahmen mit verschiedenen Musikern fertigstellen, dann erwischte ihn das Virus Anfang November persönlich - zu seinem Glück ohne Symptome.

«Aber ich habe aus dieser Erfahrung viel gelernt», sagt Brice zu der Pandemie. Er sehe die Dinge nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Und zu guter Letzt schrieb der Sänger und Songwriter den Titelsong auch noch mit Blick auf das Coronavirus.

Dabei hat sich Brice im Album «Hey World» auf Probleme des schnelllebigen Alltags konzentriert, oder besser gesagt, wie man damit umgehen sollte. Er sage «wohl genau das, was die meisten Menschen derzeit tatsächlich fühlen», erklärt Brice. «Bei all den Dingen, die derzeit auf der Welt passieren und bei der Geschwindigkeit, die wir als Gesellschaft an den Tag legen, wünscht man sich manchmal, dass alles mal stoppt - einfach um schätzen zu lernen, was man hat. Die Leute leiden und das kann man einfach nicht ignorieren.»

Brice versucht, sich mit seiner Musik von dem Druck der Welt um uns herum ein Stück weit zu entfernen. Es erinnert uns daran, ab und zu eine Pause von all den schlechten Nachrichten einzulegen, etwas mehr Zeit mit uns selbst und unseren Lieben zu verbringen und «uns auf das zu besinnen, was wirklich zählt».

Seine Songs nehmen die Fans mit auf eine Reise: Von der Sehnsucht, die Verrücktheit der Welt einfach mal außen vor zu lassen, die der Song «Hey World» beschreibt, über eine Botschaft aus dem Jenseits an Familie und Freunde («Save The Roses») bis hin zum entspannten «Lies», dann wieder in die andere Richtung mit «More Beer».

«'Hey World' ist einfach der nächste Schritt in meinem Leben. Wo ich bin, wer ich bin, was ich liebe, was ich fühle», erzählt Brice, der als «sensibles Country-Raubein» gilt. «Abgesehen von meiner Familie, meiner Frau und meinen Freunden, ist die Musik der Ort, an dem ich am wahrhaftigsten bin.»

Und in der Musik hat der 41-jährige schon viel erreicht, darunter CMA- und ACM-Preise. Er hat schon sieben Nummer-eins-Radio-Singles eingefahren- «A Woman Like You», «Hard To Love», «I Drive Your Truck», «I Don't Dance», «Drinking Class», «Rumor» und «I Hope You're Happy Now». Aktuell rangiert er mit «One of Them Girls» in den Top 20 des Country-Radios.

Vorläufiger Konzertplan von Lee Brice: 28. Juni 2021 Köln, Gloria Theater - 29. Juni 2021 Berlin, Columbia Theater - 30. Juni 2021 Hamburg, Gruenspan

© dpa-infocom, dpa:201112-99-304458/4