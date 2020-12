«Herzeleid» remastered: Neuauflage des Rammstein-Debüts

Berlin (dpa) - 25 Jahre nach Erscheinen bringt die Berliner Rockband Rammstein eine Remaster-Version ihres Debütalbums «Herzeleid» auf den Markt. Die limitierte Ausgabe von «Herzeleid (XXV Anniversary Edition - Remastered)» klingt mit originalem Tracklisting von 1995 klarer.

«Es ist ein besserer Sound, mit der neuen Fassung kommt das Dramatische der Musik besser raus», urteilt Produzent Jacob Hellner im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der Schwede hat sechs von bisher sieben Rammstein-Alben produziert. «Ich habe die ersten Tapes gleich gemocht, sie waren einfach anders», erinnert sich Hellner an frühe Kontakte. «Da war so viel Kraft drin.»

Die Produktion war damals kompliziert. «Eins der größten Probleme beim ersten Album war die Sprache - ihr Englisch war echt schlecht», sagt Hellner. «Ein Album zu produzieren ist immer ein schwieriges Geschäft, ein Rammstein-Album zu machen ist wirklich kompliziert. Für die Bandmitglieder ist es ein sehr demokratischer Prozess. Es ist wie eine endlose Rammstein-Konferenz.»

Vor dem Mixing musste eine Pause her, um einen Deutsch sprechenden Toningenieur zu finden. «So hatten alle sechs Musiker das Gefühl, Teil des Prozesses zu sein, über den ständig diskutiert wurde.» Hellner fügt hinzu: «Es war ein Albtraum.»

Für den Produzenten zeichnet die Band ihre Motivation aus - «sie sind hungrig». Auch der Blick auf sich selbst mache die Musiker besonders: «Sie sind sich sehr bewusst, dass sie einmalig sind.»

Mit «Herzeleid» begann der Aufstieg von Rammstein zur international gefeierten Band. Das Album schaffte es in den deutschen Charts bis auf Platz sechs. Songs wie «Wollt ihr das Bett in Flammen sehen», «Seemann» oder «Rammstein» gehörten zum Live-Programm der für ihre Shows mit viel Feuer und imposanten Lichteffekten bekannten Band.

Die beiden «Herzeleid»-Songs «Heirate mich» (Hellner: «Für mich und die Band der Favorit, ein richtig, richtig guter Song») und «Du riechst so gut» sind auch Teil der aktuellen Stadiontour, die coronabedingt unterbrochen werden musste. Der zweite Teil soll am 22. und 23. Mai 2021 in Leipzig fortgesetzt werden.

Beim ersten Teil der Tour besuchten im vergangenen Jahr mehr als eine Million Fans die 30 Shows, davon zehn Auftritte in Deutschland. Allein ins Moskauer Central Dynamo Stadion kamen gut 80.000 Menschen.

