Online-Touren Museen, Städte und Kultur digital entdecken

Die Spielesammlung ist durchgespielt. Spazierengehen? Nein, danke! Vor den Fernseher? Och, nö! Wie wärs mit Museum? Geht nicht, ist doch geschlossen! Harte Sonntagsrealität in Lockdown-Zeiten. Aber auch wenn die Türen von Kulturorten verriegelt sind: Rein geht’s trotzdem. Per virtueller Tour. Zum Beispiel ins Römermuseum in Haltern. Da spielt sich im Dezember eine besondere Online-Tour ab. Und noch viel mehr Orte laden zum Entdecken via Web ein… Von Michaela Töns