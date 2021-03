Das beste Mittel gegen die Corona-Erschöpfung? Aktiv werden. Auch wenn der Lockdown einschränkt: Bis Sonntag sind Zoos und Kulturorte auf jeden Fall geöffnet. Nur in Kommunen mit einer Wocheninzidenz über 100 müssen derartige Einrichtungen ab Montag dann wieder schließen . Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, Freizeit in den Osterferien zu gestalten. Drinnen und draußen, besonders auch für Familien und oft online. Kreatives online Digitaler Kreativmarkt des Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus : Auf der Seite des Bürgerhauses bieten knapp 50 Kreative und Kunsthandwerker an, was sie so gern live zeigen und zum Sehen, Fühlen, Ausprobieren anbieten würden. Frühlingsmarkt der Kolvenburg : 20 Kreative versammeln sich auf einer Online-Plattform statt im historischen Gemäuer, zu entdecken sind Kunst und Handwerk vom Korbflechten über Seifesieden bis zum Nähen und Sticken. Handlettering, Kochkurs oder Rückbildung: Die Weiterbildungshäuser der Region trotzen der Krise mit einer inzwischen riesigen Vielfalt an Kursen, die ablenken, entspannen oder neues Wissen schaffen. Volkshochschulen, Stadtteilhäuser, Familienbildungsstätten und viele weitere Anbieter bilden ein starkes Netzwerk, das mit seinen Angeboten mehr als einer Alternative zu Medienkonsum oder Langeweile ist. Einkaufslisten, Materialpakete und Unterlagen kommen vorab per Mail oder Post.