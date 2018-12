Een Jaor al wier üm! Wao is’t hen? Dat Tiedglas 2018 reert uut. Dat Jaor wärd versluukt van de Ewigkeit, un m’ frög sik: Wat häs in de Tied raakt, nich daon, verslaopen, liggen laoten? Wao slöt di’t Gewiëten?

Wao sind de Jaorstieden bliëwen? Winter, Lente, Summer, Hiärfst? Vüörbi, vüörbi med Hitte, Kölde, Drüügde, to viël Riängen, Storm un Niëwel!

Dat Paket van de Maonde is upsnöörd, uutpakt, entsuorgd in de Tunne van Tiedafgefal. Kons du’n Augenslag fasthollen? Nä! Weg is weg! Du süüs nixnich wier, wu du auk söchs.

Un wat is med den Dans van deWiäken? Wat bleef üöwer? Nix anners äs en lütken Taskenklenner: Termine, Besökerie, Spriäkstunnen, Vakanzen. Wao hät sik wat laund? Wat was so wärdvul, dat du di daoför inset’t häs? Wao häs de Mule losmaakt? Wao kniëpen? Kans in’t Speigel kieken, aohne raud to wäërn?

Wuviële Dage kans di äs wunnen toriäken, un wuviële äs verluorn? Hät di wat riker maakt? Bi wat büs ärmer wuorn? Wat kam haruut bi Kaupen un Tusken? Schrifs raude of swatte Tallen, wat Vernül un Moraal amparteert?

Wecke Stunnen möchs nich missen, wecke möchs gau vergiäten? Wäörs du ümmer bi di söws of unwies vüör Iärger, Schiämde, Freide, Glük, Lust, Naud, Truër?

Wuviële Minuten häs du verquetked med dum Tüüg, Quintenkraom, Slömerie, Superie, Snaterie, Quaterie, Laigerie? Un wuviële häs du di schunnen för den Naichsten, för de Kunst, för’t Guëde, för de Waorheit?

Si äärlik! Wuviële Sekunnen kans di unner Plus guëdschriwen? Krigs noog bineen? ...

Män trööste di, et kümp ümmer nieë Tied nao. Un wan’t nich langt, wat sal’t?! 2019 stait up’t Suol. Kans van vüörne anfangen, auk in Mönster. Hannes Demming