Ik har’t mi so schöön trechtlegd, üm dat Därnken tohaup med de Öllern an de Idee van’t Sparen to wüëënen. Kreeg en Kind nich fröher ’ne Spaarbüsse un kon, wan de vul was, hengaon, laoten dat Geld tellen un indriägen in’t raude Bööksken? Sachte kam wat bineen, un m’ kon sik extrao wat günnen. Flaitepipen! Kontakt med de lütken un läter grauten Kunnen? Sal wul nich määr sien.

En lük trurig dach ik dao an, wu Vader mi en Sprüëk an ’ne schöne Skulptur vüör ’ne Stadsparkassenfiliale verkläörde. En Kindken schauf ’ne Kaor med dicke Geldstücke düör de Giëgend, un daobi ston: Doo us dien Geld! Leg’t nich in‘n Pot! Uut Gröskens wärdt hier Dalers brodt.

De Sparkasse, sag Vader daomaols, wäör sotosäggen ’ne Klucke. De dai uut lütke Münteneier Kükens bröden, dat wäören de Dalers, un düsse „Kükens“ daien dan wassen un söws Eier leggen. Dat wäören de Tinsen. Sowat fol mi in, un ik dach: „Vüörbi! Düsse „Klucke“ gif’t nich määr, auk kine Tinsen. Wus persöönlik un nich an’n Automaten Geld halen, mos extrao betalen. Saoterdags? Stal afsluoten! Jüst so guonsdagsnaomdags. De Schalters in de Arkaden, wao no Mensken ächter sittet, wärdt ümmer weiniger. Bolle sniedt se dao üöwerdüt en Ruum af un maakt daovan en Laden, un m’ kan blaots no van ene Siet harin. Filialen in de Ümgiëgend wärdt ümmer minner un verkuomt to menskenlause Automatenbuden, wao blaots Geld trecken un den Kontostand affraogen kans. Wi salt wul to Online–Banking dwungen wärden, un üöwerdüt kan Big Brother dan licht kuntrolleren.“

Dat’t anners gait, wis ’ne Privatbank up Küëninksstraote. De wil nieë Filialen upmaken, wao m’ nich med Automaten küërn mot. Söl mi nich wünnern, wan med de Tied de SK Mönsterland Ost viël Kundschop laupen gait. De Kasse spaart twaorens, aower an’t verkatte Enne.

Den Raudstift ansetten bi de Vüörstandsetage? Unmüëglik? Den Mönsterland–Giro striken? Spinnerie? Nu jä, ik häf auk blaots maol luud dacht. Hannes Demming