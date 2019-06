52–maol dai’k wier, ümmer an desölwe Stiär hüöweln Balken orre Briär, jüst so äs vandage hier. Was dat Wiärks auk manges hat, klang aals weker doch up Plat.

Plat, dat was friweg, liekuut, nümsnich gaon üm Bord un Snuut, müülsk nich, blai nich, nich to sööt, tüskendüör wat för’t Gemööd, auk lokale Politik sunner Schüü! So häört et sik.

Et gaf Glossen, en Gedicht, ’ne Satire, faak nich licht, Märkens, Leedkes af un an, en Vertelsel dan un wan, kloke Fabeln, old un waor, Däönkes, de apat recht raor.

Ächtertüksk? Hol ik nix van, mel vüörn an de Döör mi an. Glebenkiker sin ik nich. Wat mi up de Siäle lig, spriäk ik düüdsk un düüdlik uut, aone Flispern, nä, schöön luud.

Män bi aals salt doch Humoor un Vernül, sien Twillingsbroër, Mesters sien in‘t hele Spiël. De tohaupe battet viël. Mangs miss’k iär in de WN dao, wao’t anners staohen kön.

Nu mot ik to Enne kuomen; süs häf’k to viël Plas innuomen med guëd 40 Platdüüdsk–Rigen. Wil nix an de Aoren krigen. Naichste Wiäk wil’k wier wat schriwen. Hendoon! Guëdgaon! Munter bliwen!

Hannes Demming