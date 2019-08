Waorüm häf’k versocht, den Amtseed van de(n) Bundeskanzler(in) plat to formuleren? Ik las hier in’t Blad un in’t Face-Book den Text „Zehn Pflichten für Radfahrer“, den dat Stadtmuseum in sine Uutstellung „Alles auf Leeze“ hät, un dan, wat’t an den Text uuttosetten hät. Fripöstig sägd: Gefölt mi nich! Tüsken de Rigen wärd’t dat Word „Volksgemeinschaft“, de Begriëp „Gesundheit des Volkes“ un de Uutdruk „Wohlstand des Volkes“ äs van de brune Ideologie meßbruukt kritiseerd.

Jau, stemt, de Wörde häört to’t Vokabular van de Nationalsozialisten, üm an de Lüü to appelleren, tom Bispiël hier, verantwordlik Rad to fören. Aower kuomt se nich alle, deelwise wördlik, auk in den Amtseed vüör, den ik buowen ziteerd, biäter sägd üöwerset’t häf? Verleist Wörde, wan van’t 3. Riek bruukt, iäre Egenschop, reell to sien? De Gefaor is nämliks daobi düsse: Texte med guëde Wörde, we aower auk to den Wördeschat van de National-sozialisten hord häbt, wärdt för düörgaohens bruun ästimeerd un denunzeerd, äs mös m’, jau dröf m’ sik nich an iär hollen. Dat wäör tom Bispiël fatal bi de 10 Gebuode för Radförers uut 1938.

Nich blaots an sik söws denken, sunnern auk an de(n) Partner(in), an Familge,Verein, Gemeinde, wan m’ sik an’t Stüër, up de Fietse set’t of vandage up den E–Scooter stig, is doch moraalsk! Is’t nich asozial, kan’t nich gewölligen Schaden giëwen, de mangs in de Millionen gait un üöwerdüt Liäwen kost’t, wan m’ sik nich an de Regeln hölt? Dao van „versünnigen“ to spriäken is doch nich verkat! Menskenliäwen is nich to ersetten, aower dat Geld lait sik biäter för annere Saken bruken äs daoför, en Schaden to reguleren, de faken liäwenslang anhölt, afsein van’t Leed, dat m’ Medmensken andööt. Dat geldt vandage so äs 1938.

Den Studienraodskommentar to düt Uutstellungsstük bruukt Museumsbesökers nich. De denkt söws. Laot’t de Saken staon, äs se sind, aone den egenen Mosterd drbi to doon! We aals forts med den „Vüörsicht–bruun–Klüppel“ begait of etiketteert, mäk’t sik, düch mi, to eenfak. In düssen Sin besöökt äs dat Stadtmuseum, üm viël to lären un, wat de Baas is, to sparen. Hannes Demming