De minste Staddeel van Mönsteräs Versöökskarnickel

Män de Rige nao: Amplas en lebännigen Mensken findt de Besöker(in) dao in den lütken Ruum en Beldschirm, de angait, wan de Kuntrol–Kamera signaliseert, dat dr wel harinkuomen is. De mot sik up en Bänksken setten un hollen Personaluutwies of Bankkarte vüör de Linse. Dan draf he(se) säggen, wat sien of iär Problem is un wat maakt wäërn sal. Un de Dame of de Här (also lebännige Mensken) up den Schirm häört sik dat an, un et gif Raod orre Uutkunft. So wied, so guëd! Wat apat, wan tom Bispiël üm Ultimo harüm viële Lüü kuomt? De müët’t jä wul solange buten wochten, bes dat de Finanzbichtstool in’t Monetenkapelken frie wärd. Un wan’t dan riängt? Un wan läter in viële Filialen sowat anbuoden wärd, müët’t doch in’t Stamhuus, den Finanzvatikan, auk pössig Lüü sitten, we tolustert, naofraogt, analyseert, üöwerlegt un küërt. Un wan, wat to verwochten is,Vandalen de düëren Saken verrungeneert, äs’t jä faken noog bi Raiberien med Geldautomaten geschüüt?

Ik fin de Idee an un för sik gar nich so unüëwel, dat de Sparkasse et up düsse Maneer de Kundschop, ansunners öllere Mensken, lichter maken möch. Män mi düch, et is en haug Risiko daomed verbunnen. Wäör’t nich vlicht doch klöker, de Filialen med echte Faklüü uuttostafferen, also wier trügge up Anfang? Mien Kommentar summsemmorem: Äs Versöök net, brengt aower nix. Ik laot mi apat gäärn van’t Tiëgendeel üöwertügen. Hannes Demming