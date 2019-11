He har up en guëden Dag sinen Kamp plöögd, iëgd un de Saod uutbracht; nu was et üm de Ulenflucht un he wul nao Huus fören. Da saog he midden up sinen Kamp ’ne Hucht glainige Kuolen; he mos sik wünnern un gonk dr hen; dao sat buowen up de Glood en lütken swatten Düwel. „Du sits dao wul up en Schat“, sprak de Prumenküöter. „Dat wul“, sag de Düwel, „up en Schat, dao is määr Gold un Sülwer in, äs du silliäwedag sein häs.“ „De Schat lig up minen Kamp un häört mi to“, sprak de Prumenküöter. „He sal dien sien“, sag de Düwel, „wan du mi twee Jaore lang de Halfscheid van dat gifs, wat up dinen Kamp wäs. Geld häwwik noog, män mi stait de Sin nao al dat, wat äs Frucht uut de Ärde kümp.“

De Prumenküöter gonk up den Hannel in. „Män dat’t kinen Stried bi’t Updelen gif“, sprak he, „so sal di tohäören, wat üöwer de Ärde is, un mi, wat unner de Ärde is.“ Den Düwel gefol dat wul, aower de listige Prumenküöter har Röwen said. Äs nu de Tied för de Aarnd kam, so ston de Düwel dao un wul sinen Andeel halen; aower he fan nix anners äs de giälen, verwiëkelden Blaër; de Prumenküöter apat grof vergnöögd sine Röwen uut.

„Eenmaol häs du den Vüördeel hat“, sprak de Düwel. Aower för dat naichste Maol sal dat nich gellen. Dien sal sien, wat üöwer de Ärde wäs, un mien, wat dao unner is.“ „Mi auk recht“, sag de Prumenküöter. Wu aower de Tied för de Saod kam, saiede he nich wier Röwen, sunnern Wait. De Frucht wuor riep, de Küötter gonk up den Kamp un sneed de vullen Halme bes dicht üöwer de Ärde af. Äs de Düwel kam, fan he nix äs de Stoppeln, wuor veninig un susede af in ’ne daipe Steenkule. „So mot m’ de Fösse knipen“, sprak de Prumenküöter, gonk hen un haalde sik den Schat. Hannes Demming