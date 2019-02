Lastenräder und Co.: E-Bikes weiter auf dem Vormarsch

Vor allem werden wir wieder eine wachsende Zahl von Pedelecs mit voll integrierten Akkus erleben. Alle wichtigen Antriebs­hersteller von Bosch über Bafang bis Shimano haben entsprechende Lösungen im Portfolio, die von mehr und mehr Fahrradherstellern in bekannte oder neue Baureihen inte­griert werden. Entsprechend steigt die Auswahl schicker und hochwertiger Pedelecs.

Ein gutes Beispiel ist die Marke Kreidler, die mittlerweile mit dem Vitality Eco 20 ein technisch wie optisch anspruchsvolles E-Bike in Dienst gestellt hat.

Avantgardistische Entwürfen

Bei der Integration von Antriebskomponenten versuchen sich parallel vor allem Start-ups mit avantgardistischen Entwürfen zu profilieren. Sehen lassen kann sich das Design- ­Pedelec der neuen deutschen Marke Geos, bei dem ein Stahlrahmen im Zentrum steht, der trotz klassischer Fahrrad- ­Ästhetik ein leistungsfähiges Batteriepaket integriert. Ein besonders gewagter Entwurf ist das RV01 des französischen Newcomers Stajvelo, das mit der Rahmenintegration von Akku und Motor, außerdem auch mit Einarmführung beider Räder und in Spritzgussverfahren hergestellten Verbundwerkstoffen beeindruckt.

Ebenfalls in Frankreich erdacht und zu großen Teilen auch dort produziert wird das Coleen mit einem im ersten Augenblick antiquiert wirkenden Kreuzrahmen, in dem sich ein 529-Wh-Akku versteckt. Das voraussichtlich um 7000 Euro teure Edel-E-Bike zeichnet sich durch einen spartanischen Stil und viele individuelle Bauteile aus Metall und hochwertige Komponenten aus.

Unterstützung von Rennrädern und Mountainbikes

Immer mehr auf E-Motoren setzen auch die Rennradhersteller. Neben dem besonders kompakten und damit fast unsichtbaren Fazua-Antrieb werden auch Bafang oder Bosch montiert. Mit der schwäbischen Antriebslösung ist das Cannondale Synapse Neo angetreten. Auch hier ist der Antrieb durchaus elegant eingebettet, doch das Cannondale stellt unverblümter als andere die „Schummeltechnik“ zur Schau.

Die Diskussion über Sinn oder Unsinn einer E-Unterstützung ist bei den Mountainbikes längst erledigt. Elektrifizierte Modelle haben vor allem im gehobenen Preissegment bereits die Vorherrschaft übernommen. Das zeigt die gewaltige Flut ­immer raffinierterer und hochwertiger Modelle. Für einen ­Premium-Hersteller wie Rotwild ein Muss: Der Marketing- ­Verantwortliche Ole Wittrock sagt: „Das seit einigen Jahren stark gefragte E-Mountainbike ist nicht mehr wegzudenken.“ Ob dem elektrisch unterstützten Rennrad eine ähnlich steile Karriere bevorsteht oder ob es eher ein Nischenprodukt sein wird, bleibt abzuwarten.

Bei konventionell angetriebenen Rennrädern wird jedenfalls weiter an Innovationen getüftelt. Cannondale hat mit der Systemsix-Familie neue Maßstäbe in puncto Luftwiderstand gesetzt. Der Hersteller bietet verschiedene Ausbaustufen an, bei denen analog zum Preis auch die Aerodynamik steigt. Wer maximal windschlüpfig fahren will, muss fünfstellig investieren.

Immer neue Antriebssysteme

Auch die Zahl der Antriebssysteme wächst. Ein spannendes Beispiel bietet Kervelo aus Frankreich mit dem „Quartz“ genannten 48-Volt–Antrieb, der in seinem kompakten ­ Motorgehäuse ein 12-Gang-Planetengetriebe integriert.

Selbst Marken, die bislang dem E-Bike die kalte Schulter zeigten, hat die große Nach­frage zum Umdenken genötigt. Unter anderem steigt 2019 die Berliner Edelschmiede Schindelhauer gleich mit einer ganzen ­E-Bike-Familie mit zum Teil recht unterschiedlichen Typen und Konzepten ein. Auch die Traditionsmarke Rabeneick hat mit der „e-series“ drei Modelle – ein Urban-, Sport- und Trekking-Pedelec – gänzlich neu ins Programm genommen. Sogar der Klappradspezialist Brompton will nächstes Jahr sein bereits vor Jahren angekündigtes ­Versprechen einer E-Variante wahr machen.

E-Lastenräder kommen auf den Markt

Der lukrative Markt weckt zunehmend die Aufmerksamkeit von Autoherstellern. So weitet die Zweiradsparte von ­Peugeot ihre E-Bike-Offensive mit neuen Trekking-, Renn- und City-Modellen deutlich aus. Sogar die Old-Economy-Ikone General Motors will 2019 ins E-Bike-Business ein­steigen. Bislang gibt es ein stylishes Kompaktrad. Ein konkreter Marktstarttermin wurde noch nicht genannt. Ein weiterer Autoriese, der ins Velo-Geschäft einsteigt, ist VW: 2019 soll die Produktion eines Cargo-Bikes in Hannover anlaufen, das auch in Kurven das Transportgut waagerecht und stabil in Position halten soll.

Auch bei den Lastenrädern dürften die Absatzzahlen weiter steigen. Laut Eurobike wurden 2017 immerhin schon 15.000 dieser oft unhandlichen Nutzfahrzeuge abgesetzt. Lastenrad-Sharing-Anbieter wie etwa Donk-EE aus Köln vermelden steigende Nutzerzahlen.

Ohne Motor geht freilich nichts mehr. Das hat die junge ­Marke Muli Cycles erkannt und das e-Muli aufgelegt. Auch die E-Bike-Manufaktur bereitet ihr erstes E-Lastenrad für den baldigen Marktstart vor.

Design rückt in den Mittelpunkt

Neben mehr technischer Raffinesse, wie beim VW-Entwurf, rückt in diesem Segment auch das Design stärker in den Mittelpunkt. Eindrucksvoll zeigt sich das am Velosled des ­dänischen Herstellers Coh&Co, der einen besonders leichten Carbonrahmen in verblüffend schicke Form gebracht hat.

Ein anderer Entwicklungsschwerpunkt betrifft die Nutzlast, die in professionellen Anwendungsbereichen gerne hoch sein darf: Ziemlich hoch legt hier etwa das A-N.T. Heavy Duty Cargo Bike die Messlatte. Das Rad empfiehlt sich Gewerbetreibenden dank innovativem Lenksystem und fast 300 Kilogramm Zuladung als interessante Alternative zum Klein­laster. Ähnlich belastbar ist auch das neue Tender von Urban Arrow, das ebenfalls in der 300-Kilogramm-Klasse antritt.

Rad und Auto kommen sich näher

Dem Auto nochmals näher als Lastenräder kommen „Velomobile“. Noch ist keiner dieser neuen Auto-Fahrrad-Zwitter mit Pedelec-Antrieb im Markt, doch das soll sich zeitnah ­ändern. Demnächst will die norwegische Firma Elpedal das Podbike anbieten, das zum Preis von rund 5500 Euro mit einer geschlossene Kabine Ganzjahresfahrer begeistern soll. Ebenfalls aus Norwegen kommt CityQ mit einem vierrädrigen und überdachten Stadtmobil mit Pedelec-Antrieb für die Klein­familie. Schließlich hat auch der Deutsche Jonas Kremer angekündigt, mit dem „Citkar Loadster“ einen Mini-Lkw mit überdachter Fahrgastkabine und Pedelec-Antrieb in den Markt zu bringen. Das Kettcar für Kleinlogistik soll gut 7000 Euro kosten.

Mittlerweile gibt es auch den umgekehrten Fall. Neben Pedelecs, die sich dem Auto an­nähern, hat sich ein Auto technisch dem ­ E-Bike angenähert. Die niederländische Firma BPO hat einem Audi A4 einen Pedelecantrieb eingepflanzt. Beim „Fitcar PPV“ ersetzt dieser die Pedale für Kupplung, Gas und Bremse. Wer strampelt, übermittelt damit über Sensortechnik den Beschleunigungswunsch. Will man schneller fahren, muss man stärker strampeln. Wie sich das Projekt weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. BPO hat angekündigt, in naher Zukunft für den umgebauten A4 Avant in Holland eine EU-Typenzulassung zu beantragen.