Ob Beziehungsprobleme, ob Trennung, ob Stillstand im Berufsleben oder zu viel Stress – das Leben bringt viele Menschen an ihre Grenzen. Was tun, wenn sich alles so anfühlt, als fahre man durch die Unbilden der modernen Gesellschaft direkt in eine große Sackgasse? Ein Life Coach muss her, der die ganz persönliche Problemlösung verspricht!