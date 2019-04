Apps machen das Teilen einfach

Wer sein Auto für eine Weile nicht benötigt, kann es in dieser Zeit anderen Menschen zur Verfügung stellen. Plattformen wie Drivy.de stellen den Kontakt her. Die Nutzung ist einfach: Der Besitzer des Autos legt den Preis fest, für den er sein Auto verleiht. Braucht jemand ein Fahrzeug, sucht er in der gewünschten Gegend, welches dort verfügbar ist. Über die Plattform lässt sich das Auto einfach reservieren und buchen. Das Fahrzeug ist versichert und ein Pannendienst garantiert rund um die Uhr, dass es ständig fahrbereit ist.

Für die Übergabe des Autos gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder entsperrt der Mieter das Auto per Smartphone, oder der Besitzer übergibt die Schlüssel persönlich. Die Bewertung von Vermieter und Mieter des Fahrzeugs sorgt für die notwendige soziale Kontrolle. Privates Carsharing erfolgt zwischen zwei Privatpersonen, lediglich die Vermittlung wird via Vermittlungsportal und App geregelt. Sämtliche Einzelheiten werden dabei direkt über das Portal abgewickelt, das gilt auch für die notwendige Haftpflicht- und Kaskoversicherung. Wer sein Auto privat vermieten möchte, sollte allerdings darauf achten, dass die private Kfz-Haftpflicht entsprechend gestaltet ist.

Die Autovermietung ist günstiger

Wird ein Auto privat per Plattform vermietet, kommt das in der Regel günstiger als bei einem kommerziellen Verleih oder den althergebrachten Carsharing-Modellen. Zudem ist ein solches Mietauto auch in kleineren Kommunen oder sogar auf dem Land verfügbar, also genau dort, wo es bisher kein Carsharing gibt. Wer also kein eigenes Auto anschaffen möchte, dem steht via Vermittlungsportal jederzeit eines zur Verfügung. Damit werden die vorhandenen Ressourcen besser genutzt.

Ein Vorteil beim privaten Carsharing ist die große Auswahl an unterschiedlichen Fahrzeugen und deren Verfügbarkeit auch außerhalb großer Metropolen. Gibt es Menschen, die ihr Fahrzeug im ländlichen Raum privat vermieten, stehen diese praktischerweise genau dort zur Verfügung, wo sie wirklich benötigt werden. Denn dort fahren oft selten Busse. Nicht zuletzt ist eine Fahrzeugmiete deutlich günstiger als bei einem kommerziellen Carsharing. Welches Fahrzeug in der jeweiligen Gegend angeboten wird, hängt allein von den Angeboten der privaten Vermieter ab. Wie teuer die Miete des Fahrzeugs letztendlich wird, hängt von der benötigten Mietdauer, der geplanten Strecke und vom Typ des Fahrzeugs ab.