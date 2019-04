Stuttgart (dpa/tmn) - Mercedes bringt im Mai die überarbeitete V-Klasse zu Preisen ab 50.242 Euro in den Handel. Von außen ist der Van dem Hersteller zufolge vor allem an neuen Schürzen, einem geänderten Grill und anderen Scheinwerfern zu erkennen.

Dazu gibt es innen ein aufgewertetes Cockpit und gegen Aufpreis Luxussitze im Fond mit ausfahrbarer Beinauflage, Massage- und Klimafunktion. Außerdem haben die Schwaben die Sicherheitsausstattung um einen aktiven Bremsassistenten und einen erweiterten Fernlichtassistenten ergänzt. Die Entwickler haben den 2,0-Liter-Diesel ausgetauscht und eine neue Neungang-Automatik ins Angebot übernommen.

Den Vierzylinder gibt es zunächst in drei Leistungsstufen als V 220 d (120 kW/163) PS, als V 250 d (140 kW/190 PS) oder als V 300 d (176 kW/239 PS). Mit einem maximalen Drehmoment von 530 Nm gelingt der Spurt von 0 auf 100 km/h im besten Fall in 7,9 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit gibt Mercedes mit bis zu 220 km/h an.

Der niedrigste Normverbrauch liegt bei allen Varianten bei 5,9 Litern (154 g/km CO2). Zwar wird es keinen Plug-in-Hybriden geben und vorerst auch keine Sechszylinder, bestätigt das Unternehmen. Aber dafür gibt es den Van zum Jahreswechsel ab Werk mit E-Motor. Der wird laut Mercedes 150 kW/400 PS leisten und mit einem 100 kWh großen Akku bis zu 400 Kilometer weit kommen.