Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Aston Martin bietet auch den Vantage künftig als offenes Modell an. Der Roadster durchläuft gerade den finalen Entwicklungsprozess und soll im Frühjahr 2020 an den Start gehen, teilte der britische Sportwagenhersteller mit.

Zwar machte Aston Martin zur Technik des Zweisitzers noch keine Angaben. Doch wird sich der Wagen bis auf das elektrische Stoffverdeck und den etwas höheren Preis kaum vom mindestens 154 000 Euro teuren Coupé unterscheiden, das vor einem Jahr in den Handel gekommen ist.

Es wird also beim V8-Motor mit 4,0 Litern Hubraum und 375 kW/510 PS bleiben, der mit maximal 685 Nm Drehmoment an den Hinterrädern zerrt. Das sollte für einen Sprint von 0 auf 100 km/h in deutlich weniger als vier Sekunden und ein Spitzentempo von mehr als 300 km/h reichen.