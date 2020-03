München (dpa/tmn) - Mit dem i4 will BMW in die elektrifizierte Mittelklasse einsteigen. Das Schaustück, das eigentlich auf dem abgesagten Genfer Autosalon gezeigt werden sollte, ähnelt in Form und Format einem 4er. Es wirkt aber durch aerodynamische Akzente, neue Farbkombinationen und seine riesige BMW-Niere an der Fahrzeugfront deutlich futuristischer als das konventionelle 4er Gran Coupé.

In Fahrt soll den i4 die mittlerweile fünfte Generation des Elektroantriebs bei BMW bringen. Der Hersteller spricht von durchweg neu entwickelten Komponenten. Die Leistung des Elektromotors gibt er mit 390 kW/530 PS an, den Energiegehalt des Akkus mit rund 80 Kilowattstunden (kWh) und die Reichweite gemäß WLTP-Messverfahren mit bis zu 600 Kilometern. Damit könnte der i4 dem Tesla Model 3 in der Mittelklasse Paroli bieten.