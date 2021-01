Enforcement Trailer: Für viele Raser wird der Panzerblitzer teuer

Die erlaubten Maximalgeschwindigkeiten sind auf deutschen Straßen über die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) klar geregelt. Verstöße stehen dennoch an der Tagesordnung. Mit dem Enforcement Trailer haben die Behörden im Kampf gegen Raser einen raffinierten Helfer erhalten. Der Anhänger mit integrierter Messanlage wird bereits seit 2015 von der Landespolizei getestet.

Gut getarnt gegen Raserei

Anders als die bisher bekannten Blitzgeräte zur Geschwindigkeitsmessung fallen die gut getarnten Objekte von Hersteller Vitronic im Straßenverkehr kaum auf. Werden Schnellfahrer erwischt, greift der aktuelle Bußgeldkatalog wie bei allen anderen Messgeräten. Besonders teuer wird es innerorts. Hier müssen Temposünder bei einer Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von beispielsweise 30 km/h mit einer Geldbuße von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Noch strenger wird die Ahndung der Ordnungswidrigkeit, wenn der neue Bußgeldkatalog gemäß der StVO-Novelle 2020 zur Anwendung kommt. Dann würden Raser bei der genannten Geschwindigkeitsübertretung zusätzlich mit einem Monat Fahrverbot bestraft. Ob und wann die geplanten Neuerungen in Kraft treten, ist aufgrund eines juristischen Formfehlers in der Novelle und der damit einhergehenden Rechtsunsicherheit bislang unklar.

Da sich der Enforcement Trailer auch auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften sowie auf Autobahnen platzieren lässt, bleiben Geschwindigkeitsverstöße auch dort nicht unentdeckt. Während geringfügige Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit von beispielsweise 15 km/h mit 20 Euro Bußgeld relativ milde geahndet werden, umfasst die Strafe laut aktuellem Bußgeldkatalog ab 41 km/h überhöhtem Tempo sowohl 160 Euro Geldbuße und zwei Punkte in Flensburg als auch ein Monat Fahrverbot. „Fahren Sie 62 km/h schneller als zulässig, müssen Sie mit 440 Euro, zwei Punkten und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen, wenn Sie an einen Blitzer geraten“, erklärt die Informationsplattform zum deutschen Bußgeldkatalog, welche weitere Beispiele zum potenziellen Blitzer-Bußgeld arrangiert hat.

Die technischen Finessen des Panzerblitzers

Im Enforcement Trailer steckt jede Menge Technik. Für einen Anschaffungspreis zwischen rund 120.000 und 150.000 Euro ist dies auch zu erwarten. Behörden machen sich mit dem Blitzer-Anhänger diverse Vorteile zunutze. Einer der Pluspunkte ist die mobile Einsatzfähigkeit. Nahezu jedes Fahrzeug mit einer Anhängerkupplung kann den Trailer transportieren und an gewünschter Stelle platzieren. Durch den eigenen Antrieb lässt sich der Anhänger leicht positionieren und auch die Einrichtung des Messsystems gelingt laut Hersteller einfach. Damit der mobile Einsatz keine Einladung für Vandalismus darstellt, verfügt das Blitzgerät über eine gepanzerte Außenhülle, welche auch für den Beinamen „Panzerblitzer“ verantwortlich ist. Ein verbautes Alarmsystem schreckt zusätzlich ab.

Äußerst effizient und autonom

Darüber hinaus arbeitet der Enforcement Trailer autonom. Dank unabhängiger Stromversorgung mit Hochleistungsbatterien kann er mehrere Tage am Stück blitzen. Die Einsparungen an Personalkosten gegenüber mobilen Blitzanlagen, die durchgehende Aufsicht erfordern, sind dementsprechend hoch. Da auf messende Personen verzichtet werden kann, eignet sich das Gerät auch zur Geschwindigkeitsmessung in riskanten Bereichen wie Baustellen oder Unfallschwerpunkten.

Geblitzt wird mit der PoliScan Speed beziehungsweise Lidar-Messtechnik. Lidar steht für Light Detection and Ranging und beschreibt eine moderne Lasermessung. PoliScan ist wiederum ein eigens entwickeltes System des Unternehmens Vitronic, das auch in den bekannten Blitzersäulen Verwendung findet. PoliScan überwacht mehrere Fahrsteifen und zwei Fahrtrichtungen gleichzeitig. Damit erfasst das System im Vergleich zu älteren Technologien deutlich mehr Geschwindigkeitsverstöße. Selbst variable Tempobeschränkungen sowie Durchfahrtsverbote lassen sich exakt kontrollieren. Bei der Speed Variante von PoliScan handelt es sich um ein dynamisches Messverfahren, das den optimalen Punkt für das Beweisfoto abhängig vom Verkehrsszenario berechnet. Die Messergebenisse des Enforcement Trailer werden letztlich drahtlos und verschlüsselt mit einem integrierten Modem übertragen.

Im Video hat der Hersteller die Vorzüge des Panzerblitzers zusammengefasst: