Der Peugeot 308 I aus zweiter Hand

Berlin (dpa/tmn) - Der 308 ist das Kompaktmodell von Peugeot und fährt in derselben Klasse wie etwa VW Golf, Ford Focus oder Opel Astra. Was taugt die französische Alternative als Gebrauchtwagen in der ersten Generation?

- Modellgeschichte: 2007 als Nachfolger des 307 gestartet. Modellpflege 2009: Überarbeitung der Motoren. Modellpflege 2011: Tagfahrlicht serienmäßig, leichte Retuschen an der Karosserie und im Innenraum, Erweiterung der Motorenpalette um den sparsamen 1,6 eHDi (Normverbrauch unter vier Liter, unter 100 g/km CO2).

- Abmessungen: 4,28 bis 4,44 m x 1,82 m x 1,43 m bis 1,50 m (L x B x H); Kofferraumvolumen Drei- und Fünftürer: 348-1201 l (Kombi: 610-1660 l) Karosserievarianten: Ab 2008 auch Kombivariante SW. Wegfall des Dreitürers ab Mitte 2010, zum Modelljahr 2015 wurde auch das Klappdachcabrio CC eingestellt.

- Stärken: Fahrwerk gilt als straff abgestimmt, was sportliches Fahren ermöglicht. Das Raumangebot ist für die Kompaktklasse gut, den SW gibt es sogar als Siebensitzer. Glanzkapitel bei der HU laut «Auto Bild TÜV Report 2019»: Die Fahrwerkskomponenten von Achsen über Federn und Dämpfung bis zur Lenkanlage schneiden gut ab.

- Schwächen: Die Bremsscheiben fallen überdurchschnittlich oft schon bei der ersten Hauptuntersuchung (HU) durch. Überdurchschnittlich beanstandet werden auch Schwächen an Abblendlicht und Rückleuchten. Den 308 leidet unter hohem Ölverlust, und er besteht die Abgasuntersuchung (HU) oft nicht auf Anhieb.

- Pannenverhalten: «Der Peugeot 308 landet bestenfalls im hinteren Mittelfeld, teilweise auch am unteren Ende der Skala», schreibt der ADAC mit Blick auf die Pannenstatistik des Clubs. Für Einsätze der Helfer sorgten besonders oft Defekte an Zündspulen bei Autos der Baujahre 2008 bis 2012 sowie 2014 und 2015, streikende Antriebsriemen (2012, 2014 bis 2015) und Zündanlagen (2010 bis 2012) oder Motorfehler (2009, 2011 bis 2012, 2014 bis 2015).

- Motoren: Die Benziner leisten je nach Baujahr und Version zwischen 70 kW/95 PS und 147 kW/200 PS, die Diesel von 66 kW/90 PS und 120 kW/163 PS. Ausschließlich Vierzylinder, Dreizylinder-Benziner erst mit der Neuauflage 308 II ab 2013, die sich mit dem Vorgänger über zwei Jahre überschnitt.

- Marktpreise: 1.6 eHDi FAP Fünftürer (2011), 82 kW/112 PS, 125.000 Kilometer, ab 5600 Euro; 1.6 16V THP GTi Fünftürer (2013), 147 kW/200 PS, 80.000 Kilometer, 10.550 Euro; 1.6 16V VTI SW (2014), 88 kW/120 PS, 67.000 Kilometer, 8025 Euro (Preise laut «DAT Marktspiegel» der Deutschen Automobil Treuhand mit jeweils statistisch erwartbaren km).