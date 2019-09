Vernetzt, digital, gefragt: Fahrräder sind viel mehr als Drahtesel

1919 gründete der damals 16 Jahre alte Landbriefbote Heinrich Kalkhoff seine Firma. Heute arbeiten im Stammwerk in der niedersächsischen Kreisstadt mehr als 900 Menschen. Inzwischen ist die Marke Teil der Unternehmensgruppe Derby Cycle, die wiederum seit 2012 Teil des niederländischen Familienunternehmens Pon ist.

Der Mutterkonzern setzt jährlich 5 Milliarden Euro um und beschäftigt weltweit 13.000 Menschen. Die Fahrradsparte "PonBike" gehört eigenen Angaben zufolge zu den fünf größten Fahrradherstellern. Auch heute noch bedeutet die Fahrradproduktion viel Handarbeit. Wenn die Rohrahmen aus dem 12.000 Teile umfassenden Lager geholt werden, werden sie zunächst von Mitarbeitern gerichtet, damit sie nicht krumm und verzogen in die Produktion gehen. „Sonst könnten Sie keinen Lenker und keinen Vorderbau richtig einbauen“, sagt Unternehmenssprecher Arne Sudhoff .

Anschließend kommen die Rahmen in die Lackiererei. Trotz Maschinen, die sie automatisch grundieren, ist bei der Lackierung noch viel Handarbeit nötig, gerade für eine Zweifarbenlackierung. Ebenso geht bei der Zusammensetzung des Lenkers oder der Beschriftung ohne menschliche Hände nichts.

Kunden investieren verstärkt in Fahrräder

Auch bei der Endmontage lassen sich die langjährigen Mitarbeiter nicht von Robotern ersetzen: Auf großen Bildschirmen sehen sie, welche Teile sie wo an die Räder montieren müssen. Die Belegschaft sei erfahren. „Werkverträge haben wir nicht, sondern arbeiten hauptsächlich mit fest angestellten Mitarbeitern und haben auch nur sehr wenig Zeitarbeiter“, sagt Sudhoff.

Der große Aufwand bei der Produktion eines Rades hat seinen Preis - und die Radhersteller in Deutschland profitieren davon, dass die Kunden in Deutschland seit Jahren immer mehr Geld für ihre Zweiräder ausgeben. 2018 lag der Durchschnittspreis für ein Fahrrad in Deutschland bei 756 Euro, was eine Steigerung um 7,1 Prozent im Vorjahresvergleich bedeute, sagt David Eisenberger vom Zweirad-Industrieverband. Mit 4,18 Millionen Rädern und E-Bikes lag der Absatz im vergangenen Jahr um 8,6 Prozent über dem des Vorjahres.

Fahrrad-Trends für 2020 1/8 Egal ob für den täglichen Arbeitsweg oder für den Wochenendausflug ins Grüne, das Courier Lite von Siemens eignet sich sowohl für eine bequeme Nutzung in der Stadt wie auch in der freien Natur. Der geschmeidige Aluminiumrahmen ermöglicht dabei eine kinderleichte Lenkung und ein Gefühl stetiger Kontrolle. Das Courier Lite ist in einer Damen- und Herrenversion sowie einem Unisexmodel erhältlich. Foto: pressedienst-fahrrad

Das zweite Model der Goroc-Serie vom schweizerischen Fahrradhersteller Flyer eignet sich besonders gut für Pendler, die täglich längere Strecken zurücklegen müssen. Seine Kraft schöpft das E-Bike, welches im Mountain Bike-Style gehalten ist, dabei aus dem teilintegrierten 630-Wattstunden-Akku, welcher auch auf ausufernden Radtouren stets für ein ordentliches Tempo sorgt. Die Stabilität des Velos entspringt aus seinem Rahmen im Stille eine Geländerades, was auch bei Wind und Wetter Standhaftigkeit garantiert. Foto: pressedienst-fahrrad

Das Superdelite GT Rohloff HS mit GX-Option des Herstellers Riese & Müller macht seinem langen Namen alle Ehre und bietet eine großen Komfort an, der bei leidenschaftlichen Fahrradfahrern für große Augen sorgen wird. So kann das Bike der Klasse Speed-Pedelec eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h erreichen, besitzt einen Doppel-Akku und zudem insgesamt 14 Gänge, die elektronisch am Hinterrad geschaltet werden. Geschwindigkeitsenthusiasten kommen bei diesem Fahrrad vollends auf ihre Kosten. Foto: pressedienst-fahrrad

Wenn auch nicht so schnell wie das Speed-Pedelec, aber deutlich handlicher kommt das Upstreet 2 von Flyer daher. Das E-Bike ist durch seine Eigenschaft als Klappfahrrad extrem flexibel und trotz seiner kleinen Maße sehr flott unterwegs. Im gefalteten Zustand misst es 93 cm mal 85 cm und lässt sich so problemlos tragen und in größeren Sporttaschen verstauen. Der praktische Tiefeneinstieg erlaubt eine Nutzung des Fahrrades in allen Altersklassen und die starke Lichtanlage sorgt für eine optimale Sicherheit, sodass einem komfortablen Fahrvergnügen nichts im Wege steht. Foto: pressedienst-fahrrad

Das Model Treadwell von Cannondale ist dank des praktischen Frontgepäckträgers eine Entlastung für jeden, der bisher umständlich seine Einkäufe mit dem Fahrrad transportieren musste. Dementsprechend ist dieses Velo auch perfekt für den Alltagsgebrauch in der Stadt oder auch auf dem Land geeignet. Mit seiner urbanen Art spricht es vor allem die jüngeren Generationen an und strahlt dabei einen ökologischen Lifestyle aus. Die breiten Reifen und der BMX-artige Lenker sorgen zudem für eine Entlastung des Rückens, sodass auch der Transport schwerer Einkäufe kein Problem darstellt. Foto: pressedienst-fahrrad

Der Fahrradbauer MTB Cycletech präsentiert mit dem Mountain- und Treckingbike Traverse sein neues Sportrad, welches sich vor allem für Abenteuer abseits befestigter Straßen eignet. Das Bike richtet sich insbesondere an Adrenalinjunkies, denen auf Radwegen ein zu langsames Tempo herrscht. Dank breiter Reifen und einem stabilen Carbonrahmen entsteht eine Fahrstabilität, der auch die steilsten Abhänge nichts anhaben können. Der Unterschied zwischen Straße und Schotter sollte mit diesem Gefährt kein Hindernis mehr darstellen. Foto: pressedienst-fahrrad

Die Habit Neo-Reihe von Cannondale ist das derzeitige Magnum Opus des Entwicklers, wenn es um Trecking-Fahrräder geht. Das Mountainbike mit E-Power ist dank eines leichten Carbonrahmens sehr agil und wendig zu steuern, sodass sich mögliche Hürden einer actionreichen Biketour geschickt umfahren lassen. Angetrieben vom Performance Line CX Motor von Bosch sind auch längere Ausflüge problemlos zu bewerkstelligen. Wie das Traverse-Bike, richten sich auch die Habit-Neo Modelle an eine vermehrt sportaffine Kundschaft, die hier voll auf ihre Kosten kommt. Foto: pressedienst-fahrrad

Auch für die Kleinsten sind auf der diesjährigen Eurobike allerhand Neuheiten zu finden. Eines davon ist das S-Pro 16 des deutschen Traditionsunternehmens Pucky, welches wahrscheinlich nahezu jeder durch die bekannten Trettroller kennt. Das S-Pro 16 ist ein sportlich-leichtes Kinderfahrrad, dessen einfache Handhabung garantiert, dass auch die jüngsten Fahrradfahrer bei Mama und Papas Tempo mithalten können oder diesen vielleicht sogar davonflitzen werden. Foto: pressedienst-fahrrad

Der Umsatz mit Fahrrädern und E-Bikes betrug 3,16 Milliarden Euro - ein Plus von rund 16,3 Prozent. „In diesem Jahr wird sich der Trend aller Voraussicht nach fortsetzen“, erklärt Eisenberger.Das Rad ist offensichtlich ein neues Statussymbol geworden. Damit eröffnen sich Zusatzgeschäfte für die Hersteller, denn nun werden über die Händler auch Finanzierungs- oder Leasingverträge vermarktet. Oder Versicherungen.

Diensträder immer mehr im Kommen

Und: Inzwischen erhalten immer mehr Arbeitnehmer über ihre Arbeitgeber Diensträder. In dem Markt stecke noch viel Entwicklungspotenzial, sagt Eisenberger. Für Hersteller wie Derby Cycle bedeute dies, dass auch die Schulung der Händler immer wichtiger werde, sagt Unternehmenssprecher Sudhoff. Seit 2015 biete das Unternehmen Dienstradleasing und Versicherungen an und arbeite inzwischen mit einem E-Bike-Sharing-Dienstleister zusammen. In diesem Jahr sei dafür eigens eine Tochtergesellschaft gegründet worden.

Ein Umsatztreiber sind Pedelecs, Fahrräder mit Elektrounterstützung, die seit mehr als zehn Jahren auf dem Markt sind. Ursprünglich waren sie vor allem bei älteren Kunden beliebt. Inzwischen greifen aber auch jüngere Kunden gerne zum Fahrrad mit Elektrounterstützung, auch bei sportlichen Rädern wie Mountainbikes oder Rennrädern. Jedes zweite Rad, das in Cloppenburg produziert werde, sei ein Pedelec, sagt Sudhoff.

Kritik an Fahrradinfrastruktur

Insgesamt seien noch drei Viertel aller verkauften Fahrräder ohne Elektrounterstützung, teilte der Verband mit. Aber der Anteil der E-Bikes steigt rasant. Alles in allem spielt die Diskussion über Klimawandel, Verkehrswende und Mobilität ohne Auto dem Rad in die Karten. Dennoch sehen sowohl der Branchenverband als auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club in Deutschland noch viel Luft nach oben, wenn es um den Ausbau der Fahrradinfrastruktur geht.

„Die Radwege in Deutschland sind so schlecht und spärlich gesät, dass dem Wachstum des Radverkehrs hier eine künstliche Grenze gesetzt ist“, sagt ADFC-Sprecherin Stephanie Krone. Das Privatauto sei auf dem absteigenden Ast, die Bedeutung des Fahrrades werde aber wachsen.