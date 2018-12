Übersetzer gefragter als je zuvor

Englisch allein hilft nicht weiter

Vor wenigen Jahrzehnten galt Englisch noch als erstrangige Sprache, die überall in der westlichen Welt mehr oder weniger gut gesprochen wurde. Mittlerweile treten Chinesisch und Russisch als neue Sprachen hervor. Zum einen sind beide Staaten starke Wirtschaftspartner der BRD, zum anderen attraktive Reiseziele.

Für Unternehmen, die in Russland oder China erfolgreich sein wollen, ist der englischsprachige Vertrieb keine große Hilfe mehr. Sie müssen mit ihren Geschäftspartnern in deren Muttersprache kommunizieren und ihre Erzeugnisse mit perfekt übersetzten Beschreibungen anbieten. Übersetzungen von Produktbeschreibungen, Verträgen und ähnlich wichtigen Dokumenten müssen wortgetreu und unmissverständlich sein. Gebraucht werden hierzu Übersetzer, die als Muttersprachler sämtliche Feinheiten kennen und so folgenschwere Fehler vermeiden.

Für international agierende Unternehmen ist zudem wichtig, dass Übersetzungen von Fachleuten mit technischem Verständnis erstellt werden. Zunehmend komplexere Erzeugnisse und Dienstleistungen fordern von Fachübersetzern neben Sprachkenntnissen gewisse Sachkompetenz. Englisch als vermittelnde Sprache hat in der Verständigung zwischen den neuen Partnern längst ausgedient. Im internationalen Geschäft wird heutzutage zunehmend Chinesisch, Russisch, Japanisch und Koreanisch gesprochen.

Wann benötigen Privatpersonen professionelle Übersetzer?

Auf dem asiatischen Kontinent aktive Unternehmen aus der BRD sind oft mit Niederlassungen präsent. Sie benötigen für ihre Standorte fachlich qualifizierte Mitarbeiter, die die Sprache vor Ort beherrschen und als Führungskräfte tätig sein können.

Für qualifizierte Personen sind damit lukrative Chancen verbunden, aber auch Herausforderungen. Russisch oder Chinesisch zu lernen, setzt viel Engagement und Zeit voraus, denn es handelt sich dabei um komplizierte Sprachen mit eigenen Schriftzügen.

Auch im Privatleben müssen für den dauerhaften Auslandsaufenthalt zahlreiche Formalitäten erledigt und Dokumente ausgefüllt werden. Da zumindest am Anfang die eigenen Kenntnisse oft nicht ausreichen, sind kompetente Fachübersetzer unverzichtbar.

Sprachbarrieren als Chance nutzen

Übersetzer werden heutzutage mehr denn je gebraucht, dieser Fakt resultiert in der Geschäftswelt ebenso wie im Privatleben in steigender Nachfrage. Selbst wenn alle nationalen Grenzen von heute auf morgen aufgehoben würden, bleiben die Sprachbarrieren. Diese könnten sprachlich begabte Menschen zum Aufbau einer zukunftssicheren Existenz nutzen.

Die Ausbildung in einer exotischen Fremdsprache setzt Willen, Geduld und Lernbereitschaft voraus. Um beispielsweise Chinesisch auf dem Niveau eines Muttersprachlers zu beherrschen, sind viele Jahre intensiver Anstrengungen nötig. Am Ende der Ausbildung steht der Titel "staatlich anerkannter Übersetzer", damit sind herausragende Chancen als Festangestellter in einem Unternehmen oder bei selbstständiger Arbeit verbunden. Hochwertige Übersetzungen werden immer mehr benötigt und gut bezahlt.

Chinesisch, Russisch, Japanisch oder Koreanisch perfekt zu beherrschen eröffnet darüber hinaus Möglichkeiten im Online-Marketing. Immer mehr asiatische Online-Käufer bevorzugen Internet-Shops in ihrer Muttersprache und kaufen gerne Erzeugnisse Made in Germany, sofern die Produktbeschreibungen exakt und verständlich verfasst sind.

Fazit

Der Bedarf an professionell erstellten Übersetzungen wächst ebenso schnell wie die Nachfrage nach Übersetzern auf dem Niveau von Muttersprachlern.