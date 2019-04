Influencer auf Instagram - Follower für Follower zum Social Media Star

Was macht ein Influencer und wie gelingt der Einstieg?

Ganz trennklar wird der Begriff Influencer nicht verwendet, in der Regel spricht man bei einer Zahl von weniger als 100.000 Followern noch vom Micro Influencer. Auch die können aufgrund der spezialisierten Zielgruppe aber durchaus Geld mit ihren Abonnenten verdienen, denn die Industrie nutzt diese besonders gerne für Word-of-Mouth-Marketing hoch spezialisierter Artikel.

In der Spitze der Abonnentenzahlen sind keine Grenzen gesetzt, die Granden der Branche besitzen mehrere Millionen Instagram Follower . Bei Kylie Jenner sind es 131 Millionen, Justin Bieber hat 108 Millionen und die deutsche Beauty YouTuberin Bibi immerhin noch über 6 Millionen.

Wichtig ist, dass Influencer Marken authentisch anpreisen, denn die User wissen genau das Echte und Nahbare an den Influencern zu schätzen. Bis dahin allerdings ist es ein weiter Weg, um überhaupt die nötige Reichweite aufzubauen.

Generell gilt, dass kein Influencer in spe zu allgemein arbeiten sollte. Ein spezialisierter Kanal mit besonderen Inhalten ist immer vorzuziehen, denn gerade in den Nischen gibt es noch Wachstumspotential.

Publikum finden und Reichweite aufbauen

Gerade zu Beginn der Online-Karriere müssen potentielle Follower erst einmal erreicht werden. Das funktioniert am besten über die richtigen Hashtags. Diese tragen Fotos gewissermaßen in Instagrams Register ein und sollten themennah das Bild beschreiben. Wer sich unsicher ist, sollte einfach googeln, welche Hashtags dem Thema angemessen sind.

Die meisten erfolgreichen Kanäle posten regelmäßig, aber nicht inflationär. Das bedeutet ein bis zwei Posts am Tag. Morgens und abends performen die Posts dabei am besten.

Doch ein Problem haben alle angehenden Influencer auf Instagram und das ist der Algorithmus. Auf Instagram, wie auch auf Unternehmensmutter Facebook, werden Inhalte bevorzugt, mit denen andere User bereits interagiert haben. Das macht es für große Seiten einfacher, viele Nutzer zu erreichen. Und natürlich will Instagram es so attraktiver machen, Posts gegen Bezahlung zu boosten.

Dieser Algorithmus lässt sich allerdings auch hacken, indem viele Influencer einen Teil ihrer Instagram Follower kaufen . Dies verschafft gerade zum Einstieg hin einen wichtigen Boost bei der Sichtbarkeit und verbessert die organische Reichweite aller Posts. Und bald schon übersteigt die Zahl der natürlichen Abonnenten dann die der gekauften.

Um wirklich alle Follower zu erreichen, ist es auch immer wichtiger geworden, vermehrt auf Stories zu setzen. Denn die sind für alle Abonnenten direkt sichtbar und sind prominent am oberen Rand des Displays platziert. Viele Influencer nutzen Ihre Stories auch, um auf ihre Posts aufmerksam zu machen.

Authentizität ist der Schlüssel

Regelmäßig qualitativ hochwertige Inhalte bieten, organisch weiter arbeiten, mit Fans und Abonnenten interagieren: das ist die Sprache der Influencer auf Instagram. Dabei zählt vor allem die Authentizität. Schließlich möchte kein User mit Werbung bombardiert werden, wenn er/sie Instagram nutzt. Und gerade das macht ja den Boom der Influencer aus.