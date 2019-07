Die digitale Unterschrift in wenigen Schritten selbst erstellen

Dank der Verabschiedung des neuen DSGVO-Gesetzes wird die digitale Signatur nun endlich salonfähig. Ein Segen nicht nur für Privatpersonen, sondern vor allem auch für Handelspartner, die dadurch Geld und und jede Menge Zeit sparen. Doch die wenigsten Menschen wissen, wie man solch eine Signatur erstellt. Dabei ist dies alles andere als kompliziert. Sie haben nämlich zahlreiche Möglichkeiten eine elektronische Unterschrift zu kreieren. Das Freihandtool in den gängigen Office-Programmen und die Erstellung als PNG in Bildbearbeitungsprogrammen haben ein gewaltigen Nachteil: In der EU haben sie keine legale Relevanz, sind bei wichtigen Daten also nutzlos. Es geht aber auch noch leichter und besser. Mit Hilfe einer App für digitale Unterschriften setzen Sie ihr "Autogramm" in Windeseile unter jedes beliebige Dokument und können dieses anschließend bequem per E-Mail versenden.

Mit wenigen Klicks Dokumente digital unterzeichnen

Sie haben eine Datei vor sich und müssen diese mit Ihrer Unterschrift die PDF signieren ? Mit der App für digitale Unterschriften ist das kein Problem. Die Unterschrift muss nur ein einziges Mal innerhalb der App getätigt bzw. "gezeichnet" werden. Anschließend speichern Sie sie ab und fortan können Sie Ihre Signatur mit nur ein paar Klicks unter jedes Dokument bzw. PDF setzen. Vielleicht sieht die digitale Signatur nicht ganz so perfekt aus, wie die in Schönschrift mit einem Stift Getätigte, aber das muss sie auch nicht. Alles was zählt, ist, dass die digitale Unterschrift ihren Zweck erfüllen und ab sofort legal sind. Zudem können Sie das "Signatur zeichnen" in der App auch erst ein paar Mal üben, bevor Sie die endgültige Version abspeichern. Eine geniale Sache, die Ihnen in Zukunft den Alltag erleichtern wird. Zudem schonen Sie mit dem reduzierten Papierverbrauch auch noch unsere Umwelt. Daumen hoch!