München (dpa/tmn) - Mit Motorolas neuem Smartphone One Action können Nutzer Actioncam-Videos filmen - und das immer im Querformat.

Das 260-Euro-Gerät hat eine bildstabilisierte Weitwinkel-Videokamera mit 117 Grad Aufnahmewinkel. Sie nimmt Bilder auch im sehfreundlicheren Querformat auf, wenn man das Telefon hochkant hält.

Trotzdem bleibt das One Action ein Telefon. Es ist gegen eindringenden Staub und Spritzwasser geschützt. Die Robustheit einer echten Actioncam hat es allerdings nicht.

Technisch ist das One Action eine leicht reduzierte Ausgabe des Motorola One Vision (300 Euro) mit etwas geringer auflösenden Kameras und Kunststoff statt Glas an der Rückseite. Die Hauptkamera verfügt über 12 Megapixel (MP) Auflösung, für Tiefeneffekte gibt es noch eine Linse mit 5-MP-Sensor. Bildoptimierungen und Szeneneinstellungen werden durch künstliche Intelligenz erledigt. Für Apps, Fotos und Musik stehen 128 Gigabyte UFS-Speicher bereit.

Mit der Motorola-One-Reihe will das Unternehmen jüngere und auch weibliche Kunden ansprechen. Die mit weitgehend randlosen Displays im 21:9-Format konstruierten Telefone haben unter anderem ins Display eingelassene Frontkameras und auffällige Farbgestaltung. Durch die Teilnahme an Googles Android-One-Programm werden sie für mindestens zwei Jahre mit neuer Software und Sicherheitsupdates versorgt.