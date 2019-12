Weihnachten im TV

Überblick behalten und Lieblingsfilm finden

Bei der Vielfalt der Sender und der unüberschaubaren Zahl von Unterhaltungsangeboten im Fernsehen brauchen Zuschauer die Möglichkeit, sich schnell und unkompliziert zu orientieren. Hier empfiehlt sich die übersichtliche Seite von TV Today . Die Fernsehsendungen sind dort nach verschiedenen Kategorien angeordnet. Es ist möglich sich das Programm sortiert nach Sparten anzeigen zu lassen und es zum Beispiel nach Serien, Kinderprogrammen oder Reportagen zu filtern. Auch die Anzeige nach konkreten Uhrzeiten wie „ TV-Programm von heute “ oder „20:15 im TV“ sind möglich. Eine Komplettvorschau von bis zu 14 Tagen ist ebenfalls verfügbar, so dass sich User umfassend und kostenfrei in Ruhe informieren können. Eine Suchfunktion und nicht zuletzt die Mediathek helfen dabei, bestimmte Sendungen zu finden.

Im Folgenden werden ausgewählte weihnachtliche Filme sortiert nach Kategorien vorgestellt, um die Auswahl zu erleichtern. Angegeben ist jeweils ein Sendetermin, doch die Filme werden auf verschiedenen Sendern zu unterschiedlichen Terminen gezeigt. Wenn also der hier genannte Zeitpunkt ungünstig ist, lässt sich ein alternativer Ausstrahlungstermin leicht über die oben genannte Suchfunktion finden.

Die schönsten Klassiker zu Weihnachten

Weihnachtsklassiker gefallen eigentlich jedem. Sie sind die All-Time-Stars unter den Weihnachtsfilmen. Manche sind nostalgisch, andere hoffnungslos romantisch und wieder andere sorgen wegen ihrer moralischen Schwerpunkte für klare Unterscheidungen von Gut und Böse.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Dienstag 24.12.19 um 17.05 Uhr im Ersten

Die Gebrüder Grimm lieferten die Vorlage für den anrührenden Film „ Drei Haselnüsse für Aschenbrödel “, der in den siebziger Jahren in Tschechien gedreht wurde. Dieser Klassiker ist ein absolutes Muss für alle, die an Weihnachten die pure Nostalgie erleben wollen.

Der kleine Lord, Sonntag 22.12.19 um 15.50 Uhr im Ersten

Im Film geht es um den kleinen Jungen Cedric, der mit seiner Mutter in ärmlichen Verhältnissen lebt. Er wird zum Erbe eines reichen, aber gefühlskalten Earls und der Junge schafft es, sein Herz zu erwärmen. Nach einigen turbulenten Querelen wird aus Großvater, Enkel und Schwiegertochter eine glückliche Familie.

Charles Dickens – eine Weihnachtsgeschichte, Mittwoch um 20.10 Uhr in 3Sat

Ebenezer Scrooge ist ein Geschäftsmann, griesgrämig und alt. Er ist reich, kommt aber nicht auf die Idee, Bedürftigen zu helfen. Er sieht es so: Arme sind selbst schuld, dass sie arm sind. Am Weihnachtsabend besucht ihn ein Geist und warnt ihn vor einem großen Unglück. Er macht Ebenezer unmissverständlich klar, dass er Mitgefühl für andere entwickeln muss, um seinem schlimmen Schicksal zu entgehen. Dem guten Geist folgen drei weitere Geister, die ihm mächtig zusetzen. Der alte Griesgram verwandelt sich zu einem herzlichen Senior, den man nur lieb haben kann.

Romantische Weihnachtsfilme mit Herzschmerz und Happy End

Wer zu Weihnachten alleine oder mit seinem Schatz auf der Couch sitzt, wird sich über diese romantischen Weihnachtsfilme freuen. Sie sind zum Kuscheln gedacht, am besten mit einer Tasse Tee der Teegeschwister aus Westerkappeln in der Hand, während es draußen kalt und windig ist.

Tatsächlich Liebe – Mittwoch, 25.12.19 um 23.20 Uhr im ZDF

Dieser Film ist ein abwechslungsreicher Episodenfilm, in dem eine Reihe bekannter Schauspieler mitmachen. Alleine deshalb lohnt er sich. Britischer Humor, Spannung und Herzschmerz sind garantiert, denn hier werden zehn verschiedene Liebesgeschichten gezeigt, deren Darsteller zwischen 11 und 50 Jahren als sind. Wunderbar romantisch und sogar Männer mögen ihn!

Während du schliefst – Montag, 06.01.20 um 16.10 Uhr auf Servus TV

Dieser Film, der bereits Anfang Dezember 2019 ausgestrahlt wurde und im Januar 20 wiederholt wird, ist ein typischer Frauenfilm. Er zählt zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen überhaupt. Es geht um eine Verwechslung, bei der Sandra Bullock (Lucy) als vermeintliche Schwiegertochter die Herzen einer Familie im Sturm erobert. Ihr angeblicher Verlobter, der schwer verunglückt im Koma liegt, hat einen Bruder, der sich Hals über Kopf in Lucy verliebt. Die beiden sitzen in einer Zwickmühle, aus der sie nur schwer entkommen können.

Weihnachten für Einsteiger, Dienstag, 24.12.19 um 14.45 Uhr im Ersten

Eine Trickbetrügerin versucht einen jungen Erben um den Finger zu wickeln. Es stellt sich allerdings heraus, dass er pleite ist. Die beiden verlieben sich ineinander und die Trickbetrügerin muss Farbe bekennen. Das ungleiche Paar lässt die Herzen der Zuschauer wahrlich in Flammen aufgehen. Ein Weihnachtsfilme zum Dahinschmelzen!

Filme für die ganze Familie

Bei diesen Filmen können sich Eltern, Kinder und Großeltern gemeinsam vor den Fernseher setzen. Sie sind eine Mischung aus Romantik und Spaß, aus Weihnachtsfreude und zauberhaften Details. Mit diesen Filmen lässt sich eine schöne Familienzeit gestalten – fehlen nur noch Kekse und Tee.

Das Wunder von Manhattan – Dienstag, 24.12.19 um 14.50 auf RTL

Im hektischen New York geschehen Wunder! In einem Kaufhaus arbeitet ein Weihnachtsmann, Mr. Kringle, und alle Kinder sind davon überzeugt, dass es der echte Weihnachtsmann ist. Erwachsene hingegen sind skeptisch, sie halten den Mann für verrückt. Ein kleines Mädchen, Susan, und ihre Mutter haben aber die Hilfe des echten Weihnachtsmannes dringend nötig. Mr. Kringle beweist allen, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt.

Foto: Pixabay

Alle Jahre wieder: Weihnachten mit den Coopers - Samstag, 21.12.19 um 11.25 Uhr auf Kabel Eins classic

Ein toller Film mit Diane Keaton und John Goodman. Die beiden spielen ein Ehepaar in der Ehekrise, in dessen Haus zu Weihnachten vier Generationen aufeinandertreffen. Einige unausgesprochene Zwistigkeiten und Querelen sorgen dafür, dass das Festessen buchstäblich eskaliert. Eine Story mit Witz und Charme.

Beethovens abenteuerliche Weihnachten – Mittwoch, 25. Dezember um 10 Uhr auf RTL2

Ein tierisch schöner Film mit vierbeinigen Hauptdarstellern. Der Weihnachtself Henry verliert in der Vorweihnachtszeit seinen Geschenkesack. Gefunden wird dieser von einem fiesen Geschäftemacher, der die Geschenke teuer verkaufen will. Der Hund Beethoven hilft Henry dabei, die Geschenke zu finden und an die Kinder zu verteilen.

Fazit: Wer sich die Zeit nimmt und die Filme herausgepickt, die ihm und der Familie zu Weihnachten gefallen, dürfte mit dem diesjährigen Angebot an Weihnachtsfilme gut über die Feiertage kommen. Das Angebot ist so bunt und vielfältig wie immer in der Weihnachtszeit und für jeden Geschmack dürfte sich die passende Weihnachtsunterhaltung finden.