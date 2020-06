COVID-19: Google Ads verschenkt Werbeguthaben

340 Google Millionen - volle Fahrt voraus für KMUs

Schwierige Zeiten stehen an - so leitete Google auf seiner Support-Webseite die Neuigkeiten ein . Kleine und mittelständische Unternehmen sollen mit ihren Kunden in Kontakt bleiben, wünscht sich der Suchmaschinenbetreiber. Weltweit stellt man für KMUs, Gesundheitsorganisationen, Angestellte im Gesundheitswesen und Regierungen 340 Millionen Dollar zur Verfügung. Das Werbeguthaben kann auf der gesamten Google Ads Plattform bis zum 31. Dezember 2020 verwendet werden.

Corona Stresstest für deutsche KMUs

In der Corona-Krise änderte sich das Kaufverhalten schlagartig : Kunden kauften alles und die Markentreue war dahin. Die eingeschränkte Verfügbarkeit von Waren, das kostspielige Horten und die eigene finanzielle Unsicherheit bestimmten das Geschehen. Umso wichtiger ist es für die KMU, sich auch in Corona-Zeiten im Bewusstsein ihrer Kunden zu halten und die Google-Werbemillionen sollen dabei helfen. Krise hin oder her - für Unternehmen lohnt es unbedingt, ihre Präsenz auf dem Markt mit Google-Ads zu festigen oder sogar weiter auszubauen.

Krise sorgt für Klarheit

Laut Weltbank sind 90 Prozent aller Firmen kleine und mittelständische Unternehmen, in denen mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmer beschäftigt ist. Damit sind es mit den KMU die Stützen der Wirtschaft, die in Corona-Zeiten besonders betroffen sind. Auch das Google-Werbeguthaben kann ein Unternehmen nicht retten, aber es kann kurz und mittelfristig die Umsatzzahlen ankurbeln. Einen Versuch ist es wert und zu verlieren hat mit dem Google Ads Werbeguthaben ohnehin niemand etwas.

"Land unter" beim Marketing

In Sachen Werbemaßnahmen während der Corona-Krise fallen die Reaktionen durchaus unterschiedlich aus. So entschied sich Coca-Cola , die Werbung vollkommen einzustellen und stattdessen Gelder für Hilfsmaßnahmen spenden. Keine Frage - der internationale Konzern wird damit bei seinen Kunden punkten. Als einer der bekanntesten Marken der Welt ist das ein cleverer Schachzug - denn die Nachricht erreicht jeden. Weniger bekannte Player, insbesondere die KMU, sollten während der Corona-Krise keine Chance versäumen, sich bei Ihren Kunden zu melden. Schließlich werden auch während der Krise Kaufentscheidungen getroffen und Lieferantenaufträge vergeben.

Voraussetzungen für das Ads-Werbeguthaben

Kleine und mittlere Unternehmen, die mindestens 10 Monate lang über ein Google Ads-Konto Werbung geschaltet haben, sind zur Teilnahme berechtigt. Die Werbemonate müssen im Jahr 2019 bzw. im Januar oder Februar 2020 liegen. Auch wenn ein Drittanbieter, wie z. B. eine Google Ads Agentur , die Anzeigen geschaltet hat, wird das Guthaben automatisch auf dem Google-Ads-Konto gutgeschrieben. Damit ist der Weg frei für neue Ausgaben auf der Google Ads-Plattform: alle künftigen Kampagnentypen, YouTube sowie das Such- und Displaynetzwerk werden automatisch mit dem Werbeguthaben bezahlt.

Automatische Gutschriften von Google

Die Google Gutschriften erfolgen automatisch auf das Google Ads-Werbekonto der KMU und ein Antrag ist nicht erforderlich. Die Werbegutschriften, die nicht bis zum Jahresende verbraucht werden, verfallen allerdings. Auch eine Übertragung oder Erstattung ist nicht möglich.

Wie hoch ist das Google Werbeguthaben?

Mehr als $1.000 werden pro Kundenkonto nicht ausgezahlt. Die Höhe der Gutschrift richtet sich nach den vergangenen Google Ads-Ausgaben, dem Rechnungsland sowie der Währung des Google Ads-Kontos. Sobald eine Gutschrift erfolgt, versendet Google eine E-Mail und der Betrag erscheint auf der Seite "Gutscheincodes" im Google Ads-Konto.

Mit Google Ads Vertrauen schaffen

Das Marketing einer KMU spielt in einer anderen Klasse, als das von Coca-Cola. Die KMU-Kunden erwarten, dass sich das Unternehmen nicht unterkriegen lässt - denn schließlich geht der Kapitän auch nicht als erster von Board. Mit dem Google Werbeguthaben können die KMU gerade in der Corona-Krise Präsenz und Stärke zeigen. Für das Marketing von kleinen und mittelständischen Unternehmen kommt das großzügige Google-Ads-Werbeguthaben wie gerufen. Denn die Zeiten sind schwierig genug