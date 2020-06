Die Bedeutung der richtigen Server-Verwaltung bei unerwarteter Nachfrage

Positiv- und Negativbeispiele im ganzen Land

Es gibt sie überall im Internet: die Seiten, die einfach immer dann nicht aufrufbar sind, wenn man sie benötigt. Die Server-Überlastung kommt vor allem dann zustande, wenn die Nachfrage für sie zu groß ist und die Kapazitäten dementsprechend nicht ausreichen. Gute Beispiele dafür sind TV-Shows oder Influencer, die ein bestimmtes Produkt oder eine besondere Seite bewerben, ohne dass dort entsprechendes Wissen vorhanden ist. Der anschließende Besuchersturm führt nicht selten dazu, dass am Ende niemand auf die Seite gelangt.

Mit notorisch schwachen Servern trotz bekannter Nachfrage ist Sky ausgestattet. Das Unternehmen besitzt die Bundesliga-Übertragungsrechte und streamt die meisten Erstligaspiele neben linearem TV-Empfang auch über den Service Sky Ticket. Doch ein einziger Blick in die sozialen Netzwerke genügt, um Beschwerden über Störungen aller Art zu finden: Stream komplett offline, schwache Bildrate, Stocken während eines Spiels usw. Eurosport schrieb in der Vergangenheit sogar einmal allen Abonnenten 10 Euro gut, da man auf den großen Ansturm der Interessenten nicht vorbereitet war.

Ein Gegenbeispiel positiver Natur ist Adidas . Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach ist auch im Freizeitbereich eines der beliebtesten Geschäfte für Kleidungsstücke und Schuhe. Entsprechend sorgen vor allem neue Kollektionen immer wieder für Bestellströme. Offline ist die Webseite des Unternehmens deshalb allerdings nie. Man scheint stets perfekt auf die verschiedensten Herausforderungen, die aus der großen Anzahl der Kunden resultieren können, vorbereitet zu sein. Das gelingt Adidas vor allem durch eine sichere Server-Verwaltung.

Die Cloud als Lösung der richtigen Server-Verwaltung

Foto: Pexels.com

Auch das oben genannte Beispiel aus der Tourismus-Industrie taucht relativ verlässlich in jedem Sommer erneut auf. Vor allem in den Urlaubszeiten muss ein solches Unternehmen vorbereitet sein und darf nichts dem guten Willen überlassen, ohne möglicherweise Umsatzeinbußen hinnehmen zu müssen. Somit handelt es sich vor allem um eine Kostenfrage, die sich kleinere Unternehmen stellen müssen. Ist es die zusätzlichen Ausgaben wert, um auf unerwartete Anstürme vorbereitet zu sein? Lösungen wie SolarWinds unterstreichen, dass die Verwaltung der Infrastruktur nicht großen Unternehmen vorbehalten sein müssen. Ein entscheidender Punkt ist die Kapazitätsplanung des Servers, der schließlich auf genau diese ungeahnten Belastungen vorbereitet ist. Somit wird frühzeitig auf Schwächen reagiert und eben diese behoben. Durch die Optimierung der vorhandenen Ressourcen wird zugleich dafür gesorgt, dass weitere Serverausgaben möglicherweise gar nicht vonnöten sind.

Ein Trick, mit dem diese Anpassung gelingt, ist die virtuelle Skalierbarkeit. Immer mehr Unternehmen setzen auf Cloud-basierte Netzwerke, die wiederum Content Delivery Networks (CDNs), Caches und APIs nutzen. Durch die Einbindung von CDNs diagnostiziert die Cloud selbst, wann eine Überlastung stattfindet und kann entsprechend reagieren und Webseiten-Traffic auf vorhandene Netzknoten umleiten. Entsprechend groß wird dadurch die mögliche Skalierbarkeit, sodass die konstante Funktionsfähigkeit sichergestellt ist. Immer wieder stehen Unternehmen also vor großen technischen Herausforderungen, für die es allerdings im Gegensatz zu früher längst auch massenwirksame Lösungen gibt. Cloud und Co. in der Server-Verwaltung sei Dank.