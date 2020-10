Wie funktioniert Werbung auf Instagram?

Auf der Platform Instagram tauschen bekannte Kontakte Inhalte miteinander aus oder stellen diese öffentlich zur Verfügung. Die Inhalte können Bilder, Videos oder auch nur Text sein. Das soziale Netzwerk bietet daneben noch eine Vielzahl von Funktionen, um seine Inhalte zu ergänzen und attraktiver für entsprechende Follower zu machen.

Durch kreative Inhalte und der weltweit hohen Reichweite, können sich einzelne Personen oder Marken eine große Unterstützerzahl bzw. Follower erarbeiten. Diese erhalten dann regelmäßig neuen Inhalte, wenn dieser bereitgestellt wird, in Ihrer Übersicht.

Durch die hohe Reichweite einzelner Personen oder Marken, die auch mehrere Millionen Personen betragen kann, ist es für viele Werbetreibende interessant, ihre Waren und Dienstleistungen über die sogenannten Influencer zu vertreiben. So hat man bei Marketing über Instagram eine hohe Reichweite und eine fokussierte Zielgruppe.

Wie kann man selber zum Influencer auf Instagram werden?

Um eine eigene Marke oder Person auf Instagram erfolgreich aufzubauen, ist viel Arbeit notwendig. Das Kernziel ist es wertvolle Inhalte zu erstellen, die dem Follower einen Mehrwert bieten. Gerade am Anfang ist es aber oftmals schwierig eine hohe Reichweite zu generieren. Um dies zu beschleunigen kann man sich auch Instagram Follower kaufen . Dies ist von dem sozialen Netzwerk nicht unbedingt gewünscht, ist aber oftmals eine sehr effektive Methode um seine Reichweite zu erhöhen. Danach ist es wichtig regelmäßig gut und interessante Inhalte zu teilen, nur so hält man seine aktuellen Follower bei Laune und kann neue generieren. Die Inhalte müssen so aufgebaut werden, dass Sie dazu verleiten auch von anderen geteilt zu werden. Durch sogenannte Hashtags besteht ebenfalls die Möglichkeit neue Follower zu gewinnen, da hier mehrere Beiträge unter demselben Hashtag auch für andere Personen einsehbar sind. Diese können dann wieder auf seinen eigenen Account geleitet werden.

Instagram ein ideales Marketingwerkzeug

Um gezielte Werbung mit einer klaren Kundenansprache auszusteuern ist Instagram ein ideales Werkzeug. Kunden lassen sich so auf moderne Art und Weise ansprechen und man kann seine Produkte oder Dienstleistungen über Instagram Marketing ideal vertreiben. Die Budgets kann man selber steuern und ist von Influencer zu Influencer unterschiedlich. Die direkte Aussteuerung von Werbung über das soziale Netzwerk und die damit verbundenen Kosten variieren je nach Nachfrage. Grundsätzlich ist heutzutage Instagram Marketing eine sinnvolle Ergänzung in dem Marketing-Mix.