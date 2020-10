Die Lieblingsserien auch unterwegs im Urlaub sicher streamen

Musste man früher noch auf die nächste Folge der Lieblingsserie eine Woche warten und konnte sie nur zu einer bestimmten Uhrzeit auf dem heimischen Fernseher schauen, so können wir heute immer und (fast) überall unsere Lieblingsserien verfolgen. Auch im Urlaub müssen Fans nicht auf gute Unterhaltung durch einen Streamingdienst verzichten. Allerdings gibt es ein paar Dinge zu beachten, um auch im Ferienhäuschen am Waldrand, auf dem Campingplatz am Meer oder im Großstadt-Hotel gut und sicher streamen zu können.

Ohne Internetverbindung geht gar nichts

Wer für seinen Urlaub das idyllische Ferienhäuschen in der Natur bezogen hat – ohne Internetanschluss, womöglich auch noch in einem Funkloch irgendwo im Nirgendwo – der muss wohl oder übel auf seine Lieblingsserie vom Streaming-Anbieter verzichten. Es sei denn, er hat einen Anbieter, bei dem man Serien und Filme downloaden und offline ansehen kann. Meist ist dies nur für bestimmte Filme und Serien möglich und oftmals ist die Zeit, die man zum Anschauen eines Downloads hat, begrenzt. Hier ist also eine gute Vorbereitung gefragt. Man sollte vor dem Urlaub eine Auswahl an Serienfolgen und Filmen treffen und diese erst kurz bevor es losgeht, herunterladen, um genug Zeit zum Anschauen zu haben.

Nicht viel besser sieht es aus, wenn man im Urlaub zwar eine Internetverbindung zur Verfügung hat, diese aber nicht über eine ausreichende Geschwindigkeit zum Streamen verfügt. Da kann es beim Serienmarathon schon einmal haken und ruckeln.

Wie hoch die Mindestgeschwindigkeit sein muss, damit es nicht zu langen Ladezeiten, Unterbrechungen oder schlechter Bildqualität kommt, hängt nicht zuletzt vom Streaming-Anbieter ab. Ein Empfang ohne Unterbrechung ist bereits ab 0,5 Mbit/s möglich. Eine gute Bildqualität ist so jedoch nicht unbedingt gegeben.

Viele Hotels bieten kostenloses WLAN an, das aber häufig nicht gut funktioniert. Manche Hotels bieten zusätzlich zum kostenlosen WLAN-Zugang die Möglichkeit, kostenpflichtig WiFi hinzu zu buchen, das besser funktioniert. Das kann allerdings teuer werden. Zum Glück gibt es Alternativen:

Eine Möglichkeit für schnelleres Internet im Hotel ist das Einrichten eines eigenen WLAN-Hotspots im Hotelzimmer. Das funktioniert zum Beispiel über einen kleinen Pocket Router. Dieser wird mit der LAN-Dose im Hotelzimmer verbunden. Und schon kann man sein eigenes WLAN-Netz eröffnen .

Auch ein Zubuchen von mehr mobilem Datenvolumen kann für ein ungestörtes Streamen im Urlaub von Vorteil sein.

Streaming im Ausland: Potenzielle Probleme

Beim Urlaub im Ausland kann noch ein weiteres Problem auftauchen. Auch wenn die Internetanbindung super ist, kann es passieren, dass man dennoch auf die Lieblingsserie verzichten muss. Manche Streaming-Portale haben im Ausland ein anderes Angebot als man es vom heimischen Wohnzimmer kennt. Und es genügt nicht unbedingt, sich über den eigenen Account im Portal einzuloggen, um das übliche Angebot zu erhalten. Was zu sehen ist, und was nicht, ist nicht zuletzt Standortabhängig. Das hat etwas mit den Urheberrechten in den einzelnen Ländern zu tun. Man spricht hier auch von Geoblocking.

Streamen im EU-Ausland

In der EU gilt seit April 2018, dass ein Nutzer von bezahlpflichtigen Streaming-Anbietern überall in der EU auf dasselbe Programm zugreifen können muss wie in seinem Heimatland. In der Praxis funktioniert das leider nicht immer reibungslos. Außerdem gilt diese Vorschrift nur für vorübergehende Aufenthalte im Ausland, wie für den Urlaub oder für Geschäftsreisen. Wie lang vorübergehend ist, das ist jedoch den Streamingdiensten überlassen. Klar ist, wer dauerhaft in ein anderes EU-Land zieht, hat keinen solchen Anspruch.

Streamen außerhalb der EU

Außerhalb der EU hat man keinen Zugriff auf die deutschen Inhalte seines Streaming-Anbieters. Und man darf nicht überrascht sein, in seinem Account plötzlich ein anderes Angebot an Filmen und Serien vorzufinden oder die Lieblingsserie plötzlich nur noch in der Originalsprache mit Untertiteln sehen zu können. Das kann aber auch einmal ganz spannend sein und vielleicht kann man auf diese Weise sogar eine Serie für sich entdecken, auf die man in der Heimat keinen Zugriff hat.

Sicherheit beim Streaming: ein VPN hilft

Internetverbindungen in Hotels und Ferienwohnungen werden von vielen verschiedenen Menschen genutzt und sind selten besonders gesichert. Wer seine Privatsphäre am Urlaubsort beim Streamen schützen will, kann sich eines VPNs bedienen. Ein VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk. Über einen verschlüsselten Tunnel kann man sich durch ein VPN mit dem Internet verbinden und seine sensiblen Daten sichern. Wer das Ganze besser kennenlernen und sich von den Vorteilen überzeugen möchte, kann im Vorfeld ein VPN kostenlos testen .

Mit einem VPN kann man Verbindungen zu öffentlichen WLAN-Hotspots sichern, IP-Adressen verbergen und sich anonym im Netz bewegen. Mit Hilfe eines VPN kann man auch Geoblocking umgehen. Nicht zuletzt deshalb untersagen viele Streaming-Anbieter den VPN-Zugriff auf ihre Inhalte in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wer sich nicht daran hält und beim Zugriff auf den Dienst über VPN „erwischt“ wird, kann mit einer Sperrung des Nutzerkontos abgestraft werden. Andere Streamingdienste lassen einen Zugriff über ein VPN gar nicht erst zu. Es werden Abwehrmaßnahmen eingesetzt, die einen VPN-Zugriff erkennen und blockieren.

Hotelzimmer sind leider nicht alle mit gutem WLAN ausgestattet - deshalb kann es hier manchmal Probleme geben Foto: Ralph Kayden / Unsplash.com

Fazit: Streaming ist auch auf Reisen möglich

Mit den richtigen Informationen und einer guten Vorbereitung muss man auch im Urlaub nicht auf seine Lieblingsserie verzichten. Ob online oder offline, es gibt einige Möglichkeiten, Streamingdienste auch im Ferienhaus, auf dem Campingplatz oder im Hotel zu nutzen.