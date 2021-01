DSGVO – eine große Herausforderung für Unternehmen

Seit die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 eingeführt wurde, sind viele Bußgelder verhängt worden. 2018 waren es nur 40. Einer Umfrage zufolge haben seit dem Start insgesamt 225 Unternehmen ein Bußgeld bezahlt. In Nordrhein-Westfalen waren es 64, in Berlin 44, in Niedersachsen 19 und in Baden-Württemberg 17. Im kleinsten Bundesland, dem Saarland, gab es sechs Fälle, die bußgeldbewehrt waren. Für die Unternehmen ist die DSGVO eine große Herausforderung. Die technische Umsetzung ist teilweise sehr schwierig. Es fehlen die finanziellen Ressourcen und oft fehlen auch ausreichend qualifizierte Mitarbeiter. Was sollten Unternehmen beachten, um keine Bußgelder zahlen zu müssen?

Von Aschendorff Medien