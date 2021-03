Berlin (dpa/tmn) - Smartphone-Hersteller Oneplus bringt zusammen mit der neuen 9er-Reihe auch eine eigene Smartwatch. Die Oneplus Watch genannte Uhr zielt vor allem auf die Bereiche Training und Gesundheit.

An Bord des 46-Millimeter-Gehäuses mit Amoled-Display sind Sensoren für Puls-, Blutsauerstoff und Höhenmessung. 110 verschiedene Trainingsmodi sollen Träger unterstützen. Für Telefon-freies Training ist die GPS-Funktion in die Uhr integriert, für Jogging-Musik gibt es 4 Gigabyte Speicher. Als Akkulaufzeit gibt Oneplus eine gute Woche an.

Als Farben stehen in der Standardversion der Uhr Silber und Schwarz zur Auswahl. Interessant für Allergiker: Das Gehäuse der Sonderausgabe Cobalt Limited Edition ist frei von Nickel. Das Displayglas besteht nach Oneplus-Angaben aus Saphirglas.

Zur Individualisierung gibt es ab Werk mehr als 50 Ziffernblätter, die Armbänder lassen sich tauschen. Die Oneplus Smartwatch gibt es ab 159 Euro. Die Cobalt Limited Edition folgt später, hier nennt Oneplus noch keinen Preis.

