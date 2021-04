Wie können Daten von einem alten auf ein neues Smartphone transferiert werden?

Jedoch gibt es ein geeignetes Tool, das den Telefon-Transfer einfach und sicher möglich macht. Wie das mit Wondershare Dr.Fone funktioniert und worauf zu achten ist, erfahren Sie jetzt.

Handy Daten übertragen mit Wondershare

Mit dem Programm Wondershare von Dr.Fone können sämtliche Handy Daten, wie SMS, Musik, Videos, Kontakte und Fotos sowie andere Dateien einfach auf ein anderes Smartphones übertragen werden. Das Tool selbst speichert dabei keinerlei persönlichen Daten von Ihnen, weder lokal noch in einer Cloud, ab. Darüber hinaus ist der Transfer deutlich schneller als eine Übertragung per Bluetooth. Das Wondershare Programm ist darüber hinaus nicht an Betriebssysteme gekoppelt. So lassen sich Daten von Android auf IOS übertragen und umgekehrt. Somit können Daten von Samsung auf ein iPhone übertragen oder Daten von Huawei auf Samsung übertragen werden. Eine einfache und sichere Methode für den Handy Umzug.

iOS, Android und WinPhone

Neben dem Android Daten übertragen, lassen sich Bilder, Videos und Co. ebenso mit vielen weiteren Betriebssystemen, wie WinPhone übertragen. Das Tool ist mit Android 11 und iOS14 kompatibel, wodurch die neuesten Smartphones von Huawei, Samsung, Xiaomi und Co. für einen Handy Umzug genutzt werden können.

In 4 Schritten den Handy Umzug erledigen – So geht’s

Damit Sie Ihre iPhone oder Android Daten übertragen können, zeigen wir Ihnen nun in vier Schritten, wie das mit Dr.Fone Wondershare funktioniert:

Im ersten Schritt müssen Sie die aktuellste Version von Wondershare Dr.Fone herunterladen und das Modul Telefon-Transfer auswählen Im Anschluss müssen Sie Ihre Geräte per USB mit dem MAC oder PC verbinden Jetzt können Sie wahlweise alles oder nur bestimmte Order überspielen Klicken Sie jetzt auf „Kopieren“ und schon werden alle Ihre Fotos, Videos, Musikdateien, Kontakte und Co. an das Zielgerät übertragen

(Durch den „Wechsel“-Button können Sie Quell- und Zielgerät festlegen)

Achten Sie darauf, dass Sie während der Übertragung beide Geräte mit dem PC oder MAC verbunden lassen. Die Datenübertragung funktioniert ansonsten kinderleicht. So können Sie schnell und ohne großen Aufwand Daten von iPhone auf Samsung übertragen und auf vielen weiteren Geräten auch. Zur Funktionsweise gibt es außerdem noch ein kurzes Video .

Weitere Möglichkeiten für einen Datentransfer

Neben den Handy Daten übertragen mit Dr.Fone können Sie Ihren Handy Umzug ebenso auch auf anderen Wegen erledigen. Im Falle, dass Sie ein Smartphone von Huawei haben, können Sie den „Huawei Phone Clone“ verwenden. Diese App funktioniert für iOS auf Android Übertragungen und ist vollkommen kostenlos. Selbstverständlich können Sie Ihren Datentransfer auch per Bluetooth machen. Diese Variante ist aber wohl die langsamste von allen.

Weiterführend gibt es noch CLONEit. Auch dies ist eine App für den Datentransfer zwischen Smartphones, welche aus dem Play Store heruntergeladen werden kann. Sie ist ebenso kostenlos nutzbar und ist für Android zu Android Übertragungen zu empfehlen. Das Angebot von Google Sync. Wurde nach seiner Einführung im Jahr 2009 bereits wieder eingestellt. Auch diese wäre eine kompatible Lösung gewesen.

Dr.Fone Toolkit: Die Smartphone Komplettlösung

Von Dr.Fone Wondershare gibt es noch viele weitere Produkte, die das Leben mit Ihrem Smartphone erleichtern sollen. Im Dr.Fone Toolkit werden die wichtigsten von diesen in einem Paket vereint. Mit dabei ist die Dr.Fone Datenrettung, wodurch Sie verloren gegangen Daten auf Ihrem Smartphone wiederherstellen können. Weiterführend gibt es noch den WhatsApp Transfer. Hier können Sie Ihre Chats von WhatsApp, Viber, LINE und Kik einfach übertragen.

Ebenso sehr hilfreich ist der Telefon-Backup. Damit können Sie sämtliche Smartphone-Daten auf flexible Art und Weise sichern und wiederherstellen. Eine dauerhafte Datenlöschung, eine elektronische Systemreparatur und eine zusätzlich Bildschirmsperre sind zudem Teil des Dr.Fone Toolkits. Nicht zu vergessen ist der bereits vorgestellte Telefon-Transfer. Auch dieser ist im Paket mit dabei.

Apps und ein virtueller Standort

Die gerade genannten Apps helfen Ihnen dabei, schnelle Transfers, Speicherungen, Löschungen und Reparaturen durchzuführen. Allerdings enthält die Komplettlösungen noch eine weitere Funktion. Diese nennt sich „Virtueller Standort“ und ermöglicht es Ihnen, Ihren iPhone Standort zu ändern. Das schafft mehr Privatsphäre, wenn Sie beispielsweise im Ausland sind.

Laut Dr.Fone Wondershare haben in 17 Jahren mehr als 50 Millionen Kunden die Angebote in Anspruch genommen. Mehr als 153,6 Millionen Software Downloads und mehr als 600.000 zufriedene Geschäftskunden gehören ebenso zur beeindruckenden Statistik. Ein guter Service, ein großes Portfolio an technischen Lösungen und Apps als auch eine faire Kostenpolitik machen Dr.Fone Wondershare zu einem attraktiven Partner in Sachen Smartphone und mobile Geräte.