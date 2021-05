Das braucht man für echten Heimkino-Genuss

Fernseher oder Leinwand?

Um Filme im eigenen Heimkino so authentisch wie möglich zu genießen, eignet sich eine Leinwand am besten. Denn auch wenn diese im Wohnzimmer nicht so groß ist wie einem Kino, sorgt diese hier für echtes Kino-Feeling. Bei dem verwendeten Beamer sollte man sich dabei am besten für ein Modell mit Full HD oder 4K Auflösung entscheiden, um aktuelle Filme in der bestmöglichen Qualität anschauen zu können. Allerdings ist diese Lösung im Gegensatz zu dem Kauf eines aktuellen Fernsehgeräts äußerst kostspielig und man muss die Leinwand vor jeder Verwendung erst aufhängen oder ausziehen, sofern sich diese nicht permanent im Vordergrund befinden soll. Außerdem muss der Raum, in dem sich die Leinwand befindet, immer erst abgedunkelt werden, was bei aktuellen Full HD oder 4k-Fernsehern nicht erforderlich ist. Zwar kann ein Fernseher es, was das Feeling betrifft, nicht ganz mit einer Leinwand mithalten, dennoch sorgen auch aktuelle 55 oder 60 Zoll Fernseher für grenzenlosen Filmgenuss im Heimkino und sind deutlich einfacher zu konfigurieren.

Wer noch auf der Suche nach der passenden Lösung für das eigene Heimkino ist, der findet auf der Webseite von Heimkinocheck unter anderem aktuelle Fernseher- und Beamer-Testberichte, welche die Entscheidungsfindung ein wenig vereinfachen können.

Was braucht man sonst noch im Heimkino

Neben einer Leinwand oder einem Fernseher braucht man für echten Heimkino-Genuss auch noch andere Dinge, die das Wohnzimmer in ein echtes Heimkino verwandeln.

Soundsystem oder Soundbar?

Ganz gleich, ob man sich für einen Fernseher oder eine Leinwand im eigenen Heimkino entscheidet, benötigt man zudem noch ein Surround-Soundsystem oder eine Soundbar, um echte Kinoatmosphäre zu erzeugen. Denn die Lautsprecher der meisten Fernseher sind nicht für den Einsatz im Heimkino vorgesehen und bei einem Beamer muss der Sound in den meisten Fällen über eine externe Quelle wiedergegeben werden.

Für große Räume und Personen, die Wert auf authentischen Kinosound legen, stellt ein 5.1 oder 7.1 Surround-Soundsystem die beste Wahl dar, wohingegen für kleinere Räume eine moderne Soundbar in den meisten Fällen ausreichend ist. Denn durch eine Soundbar wird virtueller Surround-Sound erzeugt, der in kleinen Räumen absolut ausreicht, um Kinoatmosphäre zu erzeugen.

Wiedergabegerät

Benötigte man früher einen Videorekorder und anschließend einen DVD-Player, schaut man Filme heute auf einem Blu-Ray-Player, sofern man aktuelle Filmveröffentlichungen in der besten Qualität im Heimkino genießen möchte. Zudem lassen sich Blu-Rays alternativ auch auf einer der Spielkonsolen von Sony (Playstation 4 und 5) und Microsoft (Xbox Series S&X) wiedergeben.

Streaming- oder Pay-TV-Abonnement

Da die Kinos hierzulande seit dem Beginn der Corona-Pandemie nur im vergangenen Sommer für kurze Zeit geöffnet hatten, hat die Bedeutung der Streaming-Dienste noch einmal deutlich zugenommen. Einige Filmveröffentlichungen, die ursprünglich im Kino erscheinen sollten , wurden in den vergangenen Monaten bereits auf Netflix, Amazon, Disney + oder Sky ausgestrahlt und das war wahrscheinlich erst der Anfang. Aus diesem Grund ist das Streaming- oder Pay-TV-Abonnement für ein modernes Homeoffice fast unverzichtbar.

Gemütliche Sitzgelegenheiten

Viele Kinogänger Schwärmen nach einem Film im Kino nicht nur von der dortigen Atmosphäre, sondern auch von den gemütlichen Kinosesseln. Denn diese sind derart gemütlich, dass die Kinobesucher während eines Films komplett in diesen versinken können. Damit dies auch in dem eigenen Heimkino der Fall ist, sollte man hier ebenfalls Wert auf gemütliche Sitzgelegenheiten legen, die auf gar keinen Fall zu hart sein sollten. Wer es besonders authentisch mag, der findet über das Internet sogar Sessel, die an die Sitze in einem Kinosaal erinnern und genauso bequem sind, allerdings auch ihren Preis haben.