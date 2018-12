Wie es mit dem Digitalradio weitergeht

Digitalradio-Empfang und -Ausstattung

Wo man was via DAB+ hören kann, lässt sich auf der Infoseite Dabplus.de ermitteln. Dort gibt es eine Empfangskarte, die zwischen Empfang in Häusern und draußen, also etwa im Auto, unterscheidet. Abgesehen von einem guten Dutzend Programmen, die bundesweit gesendet werden, unterscheiden sich die ausgestrahlten Programme wie auch bei UKW von Bundesland zu Bundesland, von Region zu Region, aber auch lokal. Unterm Strich kommt man so je nach Standort insgesamt auf eine Zahl von rund 20 bis 50 empfangbaren Sendern.

Eine schier endlose Auswahl von Radiostationen aus der ganzen Welt bietet dagegen Internetradio. Viele Hersteller sind schon dazu übergegangen, Digitalradios auch mit LAN oder WLAN anzubieten, damit zusätzlich Programme aus dem Internet wiedergegeben werden können. Die Stiftung Warentest hat mehrere Geräte dieser Kategorie unter die Lupe genommen: Sie kosteten meist über 100 Euro und hatten einen eher schlechten UKW-Empfang sowie einen mäßigen Klang, zeigten aber gute Leistungen bei DAB+ und Internetradio. Manche vernetzte Digitalradios könnten zudem Musikstreaming-Dienste direkt abspielen.