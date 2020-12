Große Spiele für lange Winternächte

Berlin (dpa/tmn) - Im Winter schlägt die Stunde der ausufernden Film- und Brettspielabende. Wer den Streaming-Anbieter allerdings längst leer geschaut und die Brettspielrunde wegen Ansteckungsgefahr in das nächste Jahr verschieben musste, sollte sich einmal in der Welt der Videospiele umsehen.

Denn hier warten faszinierende Kulissen und spannende Geschichten, die für lange Winternächte wie gemacht sind.

Der Traum vom eigenen Zoo

Freizeitparkmanager und Zoo-Simulationen gibt es in der Spielewelt reichlich, aber «Planet Zoo» sticht aus der Masse an Angeboten heraus - und das aus zwei Gründen: Zum einen sieht «Planet Zoo» fantastisch aus und inszeniert die virtuellen Tiere, ihre Gehege und die hoffentlich gigantischen Besucherströme ungemein realistisch und detailverliebt.

Zum anderen kommt das Spiel mit einem riesigen Baukasten daher, der es erlaubt, die neue Heimat der über 50 verschiedenen Tierarten bis auf den letzten Stein anzupassen. Mit etwas Übung lassen sich so mit wenigen Mausklicks riesige Gehege mit Unterwasser-Tunneln, Kletterburgen oder Sanddünen anlegen - der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

Und diese Sorgfalt ist auch notwendig. Denn jedes Tier hat eigene, artentypische Ansprüche und Bedürfnisse, die es an seine Umwelt stellt. Werden die nicht erfüllt, drohen tierische Unzufriedenheit, Stress oder Krankheiten - und das wiederum vertreibt die wertvollen Besucher aus dem «Planet Zoo».

Jagd nach Schätzen und Glücksgefühlen

Auf den ersten Blick mag «Darkest Dungeon» kein beschauliches Spiel für die Weihnachts- und Winterzeit sein: Immerhin führen Spielerinnen und Spieler hier eine Heldengruppe durch unterirdische Kavernen, bedrohliche Burganlagen und dunkle Höhlen, wo diese gegen fiese Monster kämpfen und Schatztruhen plündern muss.

Und auch sonst wird «Darkest Dungeon» seinem Namen gerecht: Es inszeniert die oft tödlichen Abenteuer weniger als spannende Expedition, sondern eher als düstere Reise ins Ungewisse, deren Teilnehmer in extremen Stresssituationen sogar verrückt werden können.

Doch die Finsternis hat auch eine Kehrseite: Wenn nach stundenlangen Kämpfen in finsteren Gängen die tapferen Recken mit letzter Kraft zum Ausgang kriechen und in der Hosentasche wertvolle Schätze mit sich führen, dann stellt sich immer wieder ein riesiges Glücksgefühl ein. Und dann sind die eben erlebten Schrecken auch schnell wieder vergessen - und die nächste Höhle lockt mit neuen, wertvollen Reichtümern, die es zu bergen gilt.

Große Macht mit noch größerer Verantwortung

Das Strategiespiel «Crusader Kings 3» macht Spielerinnen und Spieler zum Kopf einer mittelalterlichen Dynastie. In welchem Reich diese herrscht, darf frei auf einer Weltkarte gewählt werden: Von der Grafschaft Oldenburg bis zum spanischen Königreich oder arabischen Emirat ist alles dabei. Hat man schließlich entschieden, wo auf der Welt man sich seine Sporen als Herrscher verdienen will, beginnt der große Kampf um die kleinen Erfolge, der «Crusader Kings 3» so besonders macht.

Denn wer in diesem Spiel erfolgreich sein will, muss ständig neue Entscheidungen treffen - und das auch noch möglichst weitsichtig: Von Vermählungen des Sohnes über das Schließen neuer Bündnisse bis hin zu der Frage, ob man sich beim Papst einschmeicheln oder doch lieber Satanist werden soll, hat der Spieler alle Zügel in der Hand.

Doch jede Entscheidung hat Konsequenzen - nicht nur politische, sondern auch für das Ansehen beim Hofstaat, der bei allzu großer Unzufriedenheit auch mal ein Komplott gegen den Spieler schmiedet.

Einziges Manko dieser Herrscher-Simulation: «Crusader Kings 3« erfordert wegen seiner Komplexität ein wenig Einarbeitungszeit. Ist die aber erst einmal geschafft, eröffnet sich ein Spiel, das in seinem Umfang und Grad an Herausforderung kaum ebenbürtige Konkurrenz kennt.

Drama mit Entscheidungsfreiheit

Auch in «Yes, Your Grace» werden Spielerinnen und Spieler zum König, erleben dort aber eine gänzlich andere Geschichte als in «Crusader Kings 3»: Hier hat sich das kleine Entwicklerteam eine kurzweilige, dramatische Geschichte ausgedacht, die den Spieler als Herrscher eines kleinen Fantasiekönigreichs von einer schwierigen Entscheidung zur nächsten führt - während das eigene Reich scheinbar unaufhaltsam in einen vernichtenden Krieg hineinsteuert.

Am Spieler liegt es nun, möglichst weitsichtig und überlegt die beste Entscheidung für sein eigenes Königreich zu treffen, dabei aber auch nicht die Wünsche der eigenen Familie aus dem Blick zu lassen. Soll die eigene Tochter gegen ihren Willen mit dem Anführer eines mächtigen Clans verheiratet werden, die dann zu Verbündeten werden? Und darf der kleine Sohnemann im Thronsaal während wichtiger Audienzen mit seinen Holzwaffen spielen? Was kann da schon schiefgehen?

Aus diesen vielen dramaturgischen Zutaten ergibt sich eine wendungsreiche Geschichte mit hohem Wiederspielwert, die dank der wunderschönen und detailreichen Pixel-Grafik auch visuell ansprechend erzählt wird.

Kluges Taktieren im Wilden Westen

In «Desperados 3» sind Spielerinnen und Spieler Anführer einer bunten Revolverhelden-Gang, die im Wilden Westen ein großes Abenteuer erlebt. Gegliedert ist das Spiel in einzelne, riesige Level, die von den Desperados möglichst unentdeckt durchquert werden muss.

Das gelingt nur mit viel Voraussicht, klugem Nachdenken und sinnvollem Einsatz der besonderen Fähigkeiten jedes Gang-Mitglieds: Vom Verführen aufmerksamer Wachposten bis zum Stoß in die ausgelegte Bärenfalle ist die Wild-West-Trickkiste groß und umfangreich.

Besonders einfach ist das Spiel dabei zwar nicht, im Gegenteil. Allerdings genügt das aufmerksame Durchspielen des Tutorials, um mit den Grundelementen von «Desperados 3» vertraut zu werden. Und wer den dritten Teil durchgespielt hat, kann sich anschließend den älteren Vorgängerspielen widmen, die ihrerseits ebenfalls gelungene Cowboy-Geschichten erzählen.

