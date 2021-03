Wie aus Dias Digitalfotos werden

«Scannen» mit Smartphone und Kamera

Es gibt noch mehr Möglichkeiten, Dias zu digitalisieren: «Die einfachste Art ist sicherlich das Abfotografieren mit dem Smartphone oder einer Digitalkamera», sagt Peter Nonhoff-Arps vom «c't»-Fachmagazin.

Dafür benötigt man einen Leuchttisch oder man klebt das Dia an eine Scheibe, durch die gleichmäßiges Licht scheint, aber keine direkten Sonnenstrahlen. Wer gründlich arbeitet, erziele damit schon gute Ergebnisse, meint Nonhoff-Arps.

Wer schon etwas Geld ausgeben will, aber eben nicht so viel, wie für einen Scanner, wird auch mit einfachen Objektivaufsätzen für Digitalkameras zurechtkommen, sagt Fotograf Daniel Wollstein aus Ingolstadt. Allerdings dürfe man bei solchen Durchlichtaufsätzen nicht ganz so anspruchsvoll in Sachen Qualität sein. Gegebenenfalls verhelfen zusätzlich ein Stativ und eine Lichtanlage zu besseren Ergebnissen.