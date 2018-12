Die Küche zwischen Alpen und Ätna hat viel zu bieten

Ein lautes Zischen. Martino Resta wirft den frischen Spinat in die Pfanne mit heißem Olivenöl und Knoblauch. Nur ein paar Minuten und einige Male gut schwenken – schon ist der Spinat fertig. Mit gekonnten Handgriffen landet er neben selbst gemachten Gnocchi und Lammrücken im Brotmantel auf den Tellern. Der Koch und gebürtige Italiener Martino Resta macht eine Kostprobe – und ist zufrieden.

Italienische Küche ganz ohne Pizza und Pasta? Martino Resta lächelt und nickt: „Italienische Küche ist viel mehr.“ Der 37-Jährige kommt aus der Basilikata, einem Bundesland im Süden Italiens. Gelebt hat er unter anderem in Südtirol und in der Toskana – die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er bisher aber in Deutschland. Sein Handwerk hat Resta bei dem bekannten deutschen Koch Bernhard Reiser in Würzburg gelernt. Heute ist er Geschäftsführer der Restaurants „Pipavino“ und „Villa Medici“ in Münster.

Napoli für Zuhause - Tomatensauce Zutaten: Frische Tomaten und Dosentomaten (im Verhältnis 1:1) Knoblauch etwas Olivenöl Salz Pfeffer Zucker 1-2 Stängel Basilikum Zubereitung: Die Tomaten in etwas Olivenöl und Knoblauch anbraten und einige Zeit köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und eine Prise Zucker hinzugeben, damit sich der Geschmack der Tomaten besser entfaltet. Ein bis zwei Stängel Basilikum mitkochen, vor dem Servieren aber aus dem Topf nehmen. ...

Ein paar Meter weiter hat Manuel Tocci, Koch im „Pipavino“, gerade den Tortellini-Teig ausgerollt, jetzt werden Kreise ausgestochen. Die Teigtaschen werden mit einer Creme aus Kräuterseitlingen, Ei, Ricotta, Parmesan und Gewürzen gefüllt. „Die Pasta kann man eigentlich mit allem füllen“, sagt Manuel Tocci. Wichtig sei immer der Ricotta. Der sorge dafür, dass die Füllung nicht zu flüssig werde.

„ Es wird mit dem gekocht, was da ist. Es wird mit dem gekocht, was da ist. “ Manuel Tocci

Manuel Tocci kommt aus Bologna im Norden Italiens – aus einer kulinarisch anderen Ecke als Resta. Obwohl Tocci lange in seiner Heimat gelebt hat, mit einem Satz kann er nicht sagen, was die italienische Küche ausmacht: „Sie ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.“ So werde im Norden mehr mit Butter gebraten und gekocht, im Süden mehr mit Olivenöl. Doch es gibt auch Gemeinsamkeiten, sagt Tocci: „Es wird mit dem gekocht, was da ist.“ Das hat auch Martino Resta in seiner Kindheit in Italien gelernt. „Wir haben Schnecken in den Weinbergen gesucht und Löwenzahn am Straßenrand gesammelt“, erinnert sich der 37-Jährige. Auch mit wenig Geld sei es seinen Eltern immer gelungen, die Familie satt werden zu lassen.

Das Wichtigste: Fleisch

Wer an italienische Küche denkt, dem fallen wohl die Spaghetti Bolognese ein. Hackfleisch, Gemüse, Gewürze – und natürlich Tomaten. Doch das Ursprungsrezept aus Bologna kommt ganz ohne Tomaten aus, sagt Manuel Tocci. Stattdessen bildet Weißwein die Basis der Soße. „Es geht eigentlich viel mehr um das Fleisch“, sagt Tocci.

Gleichwohl gehören Tomaten fest in die Küche Italiens. Die zeichnet sich ohnehin vor allem durch eine lange Liste an Gemüsesorten aus. Zucchini, Aubergine, Brokkoli, Kürbis, Spinat, Sellerie, Rote Beete – ganz spontan zählen Manuel Tocci und Martino Resta die wichtigsten auf.

Ganz ohne Sahne - Carbonara Zutaten für zwei Personen: 250 Gramm Spaghetti 1 Eigelb etwa 50 Gramm Parmesan 100 g Pancetta (in Streifen geschnitten) Gemüsebrühe Die Spaghetti in reichlich gesalzenem Wasser kochen. Eigelb und Parmesan in einer Schüssel vermengen. Den Pancetta in einer Pfanne anbraten. Wenn der Pancetta kross ist, mit etwas Gemüsebrühe oder alternativ mit Wasser aus dem Nudeltopf ablöschen. Die fertigen Spaghetti mit ein bisschen Nudelwasser mit in die Pfanne geben und kurz anschwitzen. Die Pfanne vom Herd nehmen und etwa zehn Sekunden warten. Pasta mit der Parmesan-Eigelb-Mischung in der kalten Schüssel vermengen und servieren. ...

Deutlich kürzer ist die Liste der Gewürze. Viel verwendet werden Zimt, Anis und Piment. Nicht zu vergessen sei Knoblauch, der vielen Gerichten eine besondere Note gebe. Oft kommt die italienische Küche allerdings auch nur mit Salz und Pfeffer aus. „Die italienische Küche ist eher einfach“, sagt Martino Resta. Weniger sei mehr. Deshalb werden in Italien beispielsweise zahlreiche verschiedene Kräuter verwendet – pro Gericht allerdings oft nur zwei oder drei. „Ganz wichtig ist Oregano“, sagt Resta. Auf den Tellern landen außerdem besonders oft Petersilie, Basilikum, Rosmarin, Thymian und Salbei.

Die Klassiker

Pizzateig Zutaten für ein Blech: 500 Gramm Mehl 100 Gramm Hartweizengrieß ⅛ Liter Wasser 15 Gramm Hefe 5 Esslöffel Olivenöl Salz Etwas Zucker Zubereitung: Mehl und Salz vermengen, die Hefe im lauwarmen Wasser auflösen. Mehl-Salz-Gemisch mit Hefe und Olivenöl vermengen und kräftig durchkneten. Den Teig mindestens eine Stunde gehen lassen. ...

So unterschiedlich die Küche in Italien auch ist, einige Klassiker gibt es trotzdem. Dazu gehört zweifelsohne die Pizza. „In Italien ist sie allerdings ein Abendgericht“, sagt Martino Resta. Tagsüber werde sie selten angeboten – oder wenn nur in Touristen-Regionen. Unterschiede gibt es auch beim italienischen Nationalgericht. Im Norden ist sie rund und hat einen „richtig dünnen Boden“, wie Martino Resta sagt. Im Süden sehe das anders aus. Da wird Pizza eher auf Blechen gemacht und in Vierecke geschnitten, der Boden sei da auch meist dicker. Bei einer Sache sind sich laut Martino Resta aber wohl alle Italiener einig: „Wir würden niemals Ananas auf eine Pizza geben.“

Auf die Liste der italienischen Klassiker schaffen es nicht nur Pizza und Pasta, sondern auch das Risotto und die Piccata, eine dünne Scheibe Kalbfleisch, die mit Zitrone und Petersilie gebraten wird. Für das bekannte Schmorgericht Ossobuco werde eine Beinscheibe in Weißwein und Tomaten geschmort. Als Beilage zu Kartoffeln oder als Antipasto eignet sich eine Peperonata, ein Schmorgericht aus Paprika, Zwiebeln und Tomaten.

Wie beim Italiener - Vanilleeis Zutaten für eine große Schüssel: 750 ml Sahne 450 ml Milch 450 g Eigelb (z.B. aus dem Tetrapack) 2 Stangen Vanille 500 g Zucker Zubereitung: Milch und Sahne erhitzen, kurz aufkochen und etwas abkühlen lassen. In einem zweiten Topf ein heißes Wasserbad vorbereiten. Eigelbe und Zucker mit einem Schneebesen glatt rühren. Dann die leicht abgekühlte Sahnemilch hinzugeben und zügig unterrühren. Die Schüssel auf das heiße Wasserbad setzen, ohne dass sie das Wasser berührt. Die Eismasse mit einem flachen Schneebesen circa acht bis zehn Minuten cremig aufschlagen. Dabei darauf achten, dass das Wasser nicht überkocht. Die Masse auf Zimmertemperatur abkühlen lassen und anschließend am besten in eine Metallschüssel füllen, mit Frischhaltefolie abdecken und ins Gefrierfach stellen. ...

Beim Dessert dominieren Tiramisu und Panna cotta, zudem gibt es Sorbet und Eis in vielen Geschmacksrichtungen. Martino Resta probiert immer wieder neue, nicht wirklich italienische Kreationen aus. So stehen im Winter mit Rotkohl gefüllte Tortellini auf der Speisekarte. Wichtig ist dem 37-Jährigen aber, die kulinarischen Wurzeln nicht zu vergessen: „Jeder hat seine Kultur und sollte das machen, was er kann. Und man darf nie vergessen, dass Klassisches auch gut ist.“