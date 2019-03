Küchenhilfe aus dem 3D-Drucker

Teig ausrollen, mit veganem Pilzrisotto bestreichen und aufeinanderklappen: Die Empanadas von Fine Kadenbach sind echte Handarbeit. Das kann die 29-Jährige mit Fug und Recht behaupten, wenn sie die Teigtaschen in der Küche des „Lieschen Müller“ herstellt. Das Szenario ist nicht willkürlich gewählt, sondern Alltag für Kadenbach. Seit 2017 vertreibt sie ihre Teigtaschen als „Poco Loco Kitchen“ in Cafés, bei Einzelhändlern oder Street Food Festivals.

Doch so gut sich das Etikett „Handarbeit“ auch anhört, es kostet viel Zeit. Wenn Kadenbach für die Zubereitung der Empanadas Förmchen nutzt, die mit einem 3D-Drucker der FH Münster hergestellt wurden, spart sie Zeit. Nicht nur deshalb ist sie ein Fan von Digitalisierung: „Für mich ist das ein absolutes Muss. Es kann nicht genug Neuerungen geben. Da steckt unheimlich viel Potenzial drin.“

In der Individualgastronomie eher eine Ausnahme

Weil die reine Handarbeit viel Arbeit, aber wenig Ertrag bedeutete, hat Kadenbach Prototypen für die Förmchen aus dem 3D-Drucker entwickelt. Ihr innovativer Weg dürfte eher eine Ausnahme in der Individualgastronomie sein. Die Digitalisierung in der Küche steckt vielerorts noch in den Anfängen.

Empanadas aus dem 3D-Drucker 1/5 Wenn Fine Kadenbach ihre Empanadas gemeinsam mit einer Aushilfe, aber ohne technische Hilfsmittel zubereitet, schafft sie in einer Stunde 70 Stück. Um Zeit einzusparen, hat sie die Prototypen für Förmchen aus dem 3D-Drucker entwickelt. Damit stellt sie 120 Teigtaschen in einer Stunde her. Foto: Fine Kadenbach

Die Zeit, die Kadenbach durch die technischen Hilfsmittel, seien es die Förmchen aus dem 3D-Drucker oder eine voll automatisierte Maschine, gewinnt, will sie in die Entwicklung ihrer Produkte stecken. Foto: Fine Kadenbach

Auf die Idee, die „Poco Loco Kitchen” zu gründen, kam Kadenbach im Kolumbien-Urlaub. „Das war eine echte Schnapsidee”, sagt Kadenbach. Zurück in Deutschland meldete sie ihr Unternehmen an und die „Poco Loco Kitchen” war geboren. Foto: Vera Szybalski

Die Empanadas, die Kadenbach vertreibt, sind aktuell mit vegetarischer oder veganer Füllung erhältlich. Es gibt etwa veganes Pilzrisotto oder einen Rote-Beete-Mix. In Zukunft will Kadenbach nur noch vegane Empanadas anbieten. Foto: Fine Kadenbach

Kadenbachs junges Unternehmen entwickelt sich immer besser. Deshalb überlegt die 29-Jährige nun, in eine automatisierte Maschine zu investieren. Die stellt in einer Stunde 500 Empanadas her. „Das ist eine Riesenzeitersparnis”, sagt Kadenbach. Foto: Fine Kadenbach

Mit neueren Versionen der Küchenmaschine Thermomix, die einen Zugang zur Online-Community ermöglichen, ist ein sichtbares Zeichen der Digitalisierung in Küchen eingezogen. Intelligente Kühlschränke und vernetzte Kaffeemaschinen sind immer noch eine Seltenheit.

In der Gastronomie entstehen vereinzelt Restaurants, in denen Roboter bedienen und kochen. In den Roller­coa­ster-Restaurants in Hamburg oder Dresden wird das Essen über ein Schienensystem beim Kunden abgeliefert. Im Bostoner Restaurant Spyce weist Sternekoch Daniel Boulud Roboter an, Gerichte zu kochen.

Roboter kochen in Deutschland selten

Von den Roboterhelfern sind die meisten Gastronomen in Deutschland noch weit entfernt. „Vielleicht wird mal bei irgendeiner Veranstaltung ein Cocktailroboter eingesetzt. Aber das ist mit Sicherheit eine ganz große Ausnahme“, sagt Thorsten Hellwig, Pressesprecher beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein-Westfalen. „In der Systemgastronomie ist die Digitalisierung schon sehr weit fortgeschritten. In der Individualgastronomie ist noch Luft nach oben.“

Dass Kunden online einen Tisch reservieren, in einer App ihr Essen bestellen oder in den sozialen Medien das Menü durchforsten können, ist bei Systemgastronomen wie Vapiano oder Burger King verbreiteter als bei der Traditionsgaststätte um die Ecke. McDonald’s will seinen Kunden in Deutschland ab diesem Jahr in immer mehr Filialen das Bestellen und Bezahlen per Smartphone anbieten. Bei Lieferdiensten ist diese Möglichkeit bereits seit Jahren Standard.

„ Man muss sich das rauspicken, was einem weiterhilft. Man muss sich das rauspicken, was einem weiterhilft. “ Fine Kadenbach

Welche Vorteile die Digitalisierung bringt, sieht Kadenbach an ihren Empanadas. Mit den Förmchen aus dem 3D-Drucker bereitet sie in einer Stunde 120 und damit 50 Teigtaschen mehr zu, als sie zusammen mit einer Aushilfe ohne Förmchen schafft. Eine automatisierte Maschine stellt sogar 500 Stück in einer Stunde her. „Das ist eine Riesenzeitersparnis“, sagt Kadenbach. Weil sich ihr Geschäft immer besser entwickelt, würde sie gerne das Geld in die teure Maschine investieren. „Dann kann ich mich mehr auf das Produkt konzentrieren.“

Kadenbach nutzt die digitale Welt auch für das Con­trolling und die Organisation ihrer Mitarbeiter. „Natürlich kann man es auch übertreiben“, sagt die Start-up-Gründerin. „Man muss sich das rauspicken, was einem weiterhilft. Dann eröffnet die Digitalisierung einem super viele Möglichkeiten.“