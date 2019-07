Tipps fürs nachhaltige Grillen

Münster -

Kein Sommer ohne Barbecue. In Zeiten von Fridays for Future aber am liebsten mit gutem Gewissen. Wie das geht, haben Kathrin Schwarzer und Katharina Weckerle, beide Studentinnen der Oecotrophologie an der Fachhochschule Münster, in einem Ratgeber zusammengestellt: „Nachhaltige Grillosophie“ nennen sie ihre Broschüre, die sie in Kooperation mit dem Eine-Welt-Netz-NRW veröffentlicht haben.